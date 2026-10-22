自掏腰包招待旅遊...車上大喊支持全被錄音 台中里長參選人遭起訴

台中地檢署偵辦大雅區六寶里里長賄選案，查出參選人張嘉榮涉嫌以招待旅遊方式，邀集40人赴「西濱海線一日遊」，張和團隊2人自掏腰包近5萬元補助餐費，讓選民每人獲1226元利益；檢方今依投票行賄、投票受賄等罪嫌起訴張等4人，其餘33位選民獲緩起訴。

檢方起訴指出，張嘉榮曾參選六寶里第四屆里長選舉未當選，今年8月29日前就表態擬參加第五屆選舉並於9月1日登記，他和吳姓女子、黃姓男子等團隊為求勝選，決議透過免費旅遊、提供餐飲讓里民投給他。

檢方查出，張自掏腰包出資早餐、大部分午餐及晚餐費用，吳、黃則出資部分餐費，於8月29日舉辦「西濱海線一日遊」邀集里民參加，餐費總共約4萬9040元，實際參加人數40人，平均每人所受餐飲招待價值達1226元，活動期間張等人在遊覽車、用餐場合，向里民請託支持。

檢方發現，張當時在遊覽車上以麥克風說「我們今天整車都是六寶里民」、「今年年底選舉大概只剩下80幾天而已」、「一定要集中支持在嘉榮身上。」

檢調9月22日指揮偵辦，兵分多路赴張及其團隊住處、旅行社搜索，並通知34位選民到案；檢方訊時，張全部坦承，表示自掏腰包3萬6760元，吳、黃各分攤8280元、4000元，另張在遊覽車上請託支持的對話也都被錄音作為證據。

檢方今偵結，依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄、刑法第143條投票受賄等罪嫌，起訴張嘉榮、吳女、黃男，另有1名呂姓選民否認犯行也遭起訴，其餘33位選民緩起訴。