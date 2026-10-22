5塊「饅頭碎塊」噎死1歲童　保母與家屬和解判緩刑5年

新北市新店區潘姓保母受託照顧1歲10個月幼童，在餵食起司饅頭時，不慎造成多個碎塊卡在幼童咽喉，潘女未立即撥打119求救，依過失致死罪嫌起訴，台北地院審理，今判她有期徒刑1年10月，緩刑條件須屢行和解條件。可上訴。

潘女起訴後原本不認罪，辯稱有把饅頭撕成小塊一口一口餵，每口間隔2、3分鐘，且發現幼童有異狀時，立刻拍背急救，已盡力處置；法官月前開庭，潘女認罪，聲稱已和家屬達成400萬元和解，資金來源將由親友協助，請法官輕判及判決緩刑。

潘姓保母是領有居家式托育服務登記證書的專業保母，2023年12月29日起受一對夫婦之託照顧1歲7月大的幼童。

2024年3月18日中午，潘女餵食幼童起司饅頭，未注意饅頭大小及幼童吞嚥情形，造成5塊以上饅頭碎塊卡在幼童口咽部，潘女發現幼童出現臉部歪斜、嘴唇泛紫情形，卻未立即撥打119求救，也未實施適合的急救措施。

檢方起訴指出，潘姓保母事發後先聯繫謝姓友人，並打給社區警衛，在友人、警衛撥打119並趕至住處後，才依119人員電話指示對幼童施以CPR急救，並自幼童口中挖出2塊饅頭碎塊後送醫。

不過，幼童到醫院前已無呼吸、心跳，醫生進行插管治療，發現幼童口咽部另塞有3塊饅頭碎塊，因缺氧時間過長出現缺氧性腦病變，經加護治療仍無法恢復，2024年5月2日醫生撤除維生機器，宣告幼童中樞神經與呼吸器官衰竭死亡。

檢察官相驗偵辦認為，潘女明知幼童呼吸系統及吞嚥功能等尚未發展成熟，餵食時應審慎調整食物大小，應確保順利吞嚥完成才能餵食下一口，卻疏於注意；潘女又於發現異狀時未立即撥打119、未執行CPR，行為與幼童的死有因果關係，依過失致死罪嫌起訴她。