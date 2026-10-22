快訊

台北市長電視辯論一次不夠？歷史證明翻轉選情一次就夠

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／路樹倒塌壓癱機車女乘客！台中市國賠989萬向包商求償 二審仍吞敗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，一棵行道樹突然倒下，壓中路過的機車，後座的羅姓女子脊髓損傷、下肢癱瘓。台中市養護工程處依國家賠償法賠償989萬餘元後，認為是施作人行道工程的營造廠、監造公司擾動樹根，轉向兩家公司求償。一審認定，路樹倒塌主因是樹根感染褐根病加上強風，無法證明與施工有關，判市府敗訴，台中高分院近日審結，仍駁回上訴，尚未確定。

判決指出，養工處將「三民路、育才北路路平專案工程」發包給五盛營造施作，並委託世合工程技術顧問公司設計監造。五盛營造2018年12月26日在三民路三段一處人行道進行路面打除工程，兩天後的12月28日下午4時40分許，工區內一棵路樹突然倒向馬路，壓中張姓男子騎乘、後座搭載羅女的機車，造成羅女不完全脊髓損傷、腰椎骨折，經治療後仍下肢癱瘓。

羅女請求國家賠償1835萬餘元，養工處2020年11月與她達成協議，賠償989萬6551元。養工處主張，營造廠打除路面深達90公分，擾動樹穴、樹根，導致樹基不穩，營造廠和監造公司卻未設置支撐架或圍籬，應負賠償責任。

台中地院審理認為，路樹維護不在工程項目內，且市府建設局事後評估，路樹倒塌原因為「樹頭大、根基腐爛、強風」，經台灣植物及樹木醫學學會檢測，樹根也驗出褐根病菌；事發前相鄰路樹大多傾斜近45度，倒下的這棵反而幾近筆直，外觀難以察覺有倒塌危險，判養工處敗訴。

養工處上訴後，台中高分院囑託行政院公共工程委員會鑑定，結果也無法認定路樹倒塌是因為工程擾動樹穴所致。

二審指出，營造廠施工後已通知養工處路樹須處理，養工處也是排定請樹木專家到場檢視，可見當時連養工處都認為路樹沒有立即危險；況且，若真是施工造成倒塌，羅女應向營造廠求償，養工處根本不需負國賠責任，其主張前後矛盾，駁回上訴，仍可上訴。

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

台中市 路樹 國賠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

北市清潔隊員女廁偷拍同事 二審判賠32萬

3月男嬰遭虐到失明、腦麻！惡保母還脫產不想賠償 二審仍判關7年

挖斷水管、瓦斯滲漏、行人跌落...彰化永樂街道改工程頻出包

相關新聞

捲致癌油風暴...福壽董事長想赴東京「拚外交」 法院不准：嫌疑重大

中聯油脂驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標釀全台食安風暴，包括中聯、福壽、福懋油，及泰山等公司及高層共19人遭起訴；福壽董事長洪堯昆主張，他受美國黃豆協會邀請要去東京參加會議，是協助我國推展外交，聲請暫時解除限制出境、出海，台中地院仍駁回，可抗告。

5塊「饅頭碎塊」噎死1歲童　保母與家屬和解判緩刑5年

新北市新店區潘姓保母受託照顧1歲10個月幼童，在餵食起司饅頭時，不慎造成多個碎塊卡在幼童咽喉，潘女未立即撥打119求救，依過失致死罪嫌起訴，台北地院審理，今判她有期徒刑1年10月，緩刑條件須屢行和解條件。可上訴。

獨／路樹倒塌壓癱機車女乘客！台中市國賠989萬向包商求償 二審仍吞敗

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，一棵行道樹突然倒下，壓中路過的機車，後座的羅姓女子脊髓損傷、下肢癱瘓。台中市養護工程處依國家賠償法賠償989萬餘元後，認為是施作人行道工程的營造廠、監造公司擾動樹根，轉向兩家公司求償。一審認定，路樹倒塌主因是樹根感染褐根病加上強風，無法證明與施工有關，判市府敗訴，台中高分院近日審結，仍駁回上訴，尚未確定。

2年無照駕駛33萬罰鍰不繳 憂房產法拍辦理14期分期付款

台北市萬華區陳姓男子屢次無照駕駛機車等違規被查獲，累欠罰鍰33萬6100元，法務部行政執行署台北分署執行「交通專案」，查封陳名下公寓不動產，迫使陳到分署申請辦理14期分期清償，愛巢才免於法拍。

南港警涉查個資、賭博攬客收水20萬 再爆昔日汐止同事涉案遭搜索

時任南港警分局警備隊員警葉晉豪，涉嫌替線上博弈業者林俊達招攬賭客，並收水獲利約20萬元，另又在玉成派出所服務期間涉查詢民眾個資，2人均已遭羈押禁見獲准。檢警追查，葉涉嫌透過昔日同事、汐止警分局派出所陳姓偵查佐及派出所陳姓員警替他查詢部分個資，昨執行搜索約談，陳員警詢後請回，陳姓偵查佐拒絕夜間訊問，預計今移送台北地檢署複訊。

老闆收執行命令傻眼！女員工私吞60萬勞健保…害公司慘背185萬滯納金

台南某公司林姓女行政人員7年來協助員工辦理及繳交勞保、全民健保及退休金費用，直至老闆收受行政執行署台南分署執行命令，發現她侵占勞保費等60萬元，進而衍生滯納金185萬餘元，她允諾每月扣薪償還，法官認她犯業務侵占罪判6月，緩刑3年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。