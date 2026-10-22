獨／路樹倒塌壓癱機車女乘客！台中市國賠989萬向包商求償 二審仍吞敗

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，一棵行道樹突然倒下，壓中路過的機車，後座的羅姓女子脊髓損傷、下肢癱瘓。台中市養護工程處依國家賠償法賠償989萬餘元後，認為是施作人行道工程的營造廠、監造公司擾動樹根，轉向兩家公司求償。一審認定，路樹倒塌主因是樹根感染褐根病加上強風，無法證明與施工有關，判市府敗訴，台中高分院近日審結，仍駁回上訴，尚未確定。

判決指出，養工處將「三民路、育才北路路平專案工程」發包給五盛營造施作，並委託世合工程技術顧問公司設計監造。五盛營造2018年12月26日在三民路三段一處人行道進行路面打除工程，兩天後的12月28日下午4時40分許，工區內一棵路樹突然倒向馬路，壓中張姓男子騎乘、後座搭載羅女的機車，造成羅女不完全脊髓損傷、腰椎骨折，經治療後仍下肢癱瘓。

羅女請求國家賠償1835萬餘元，養工處2020年11月與她達成協議，賠償989萬6551元。養工處主張，營造廠打除路面深達90公分，擾動樹穴、樹根，導致樹基不穩，營造廠和監造公司卻未設置支撐架或圍籬，應負賠償責任。

台中地院審理認為，路樹維護不在工程項目內，且市府建設局事後評估，路樹倒塌原因為「樹頭大、根基腐爛、強風」，經台灣植物及樹木醫學學會檢測，樹根也驗出褐根病菌；事發前相鄰路樹大多傾斜近45度，倒下的這棵反而幾近筆直，外觀難以察覺有倒塌危險，判養工處敗訴。

養工處上訴後，台中高分院囑託行政院公共工程委員會鑑定，結果也無法認定路樹倒塌是因為工程擾動樹穴所致。

二審指出，營造廠施工後已通知養工處路樹須處理，養工處也是排定請樹木專家到場檢視，可見當時連養工處都認為路樹沒有立即危險；況且，若真是施工造成倒塌，羅女應向營造廠求償，養工處根本不需負國賠責任，其主張前後矛盾，駁回上訴，仍可上訴。

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

台中市北區三民路2018年底發生路樹倒塌意外，壓中羅姓女子造成下肢癱瘓，市府國賠989萬餘元，市府轉向施工的營造廠、監造公司求償，台中高分院近日審結。聯合報系資料照