捲致癌油風暴...福壽董事長想赴東京「拚外交」 法院不准：嫌疑重大

中聯油脂驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標釀全台食安風暴，包括中聯、福壽、福懋油，及泰山等公司及高層共19人遭起訴；福壽董事長洪堯昆主張，他受美國黃豆協會邀請要去東京參加會議，是協助我國推展外交，聲請暫時解除限制出境、出海，台中地院仍駁回，可抗告。

台中地檢署偵辦中聯製造苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品業者，認定業者有延遲通報，依食品安全衛生管理法等起訴4間公司、15名自然人，並就相關犯罪不法所得8億8731萬元，向法院聲請宣告沒收及追徵

檢方偵辦期間，也命洪堯昆1000萬元交保；台中地院10月7日首度開庭時，洪全部否認犯行、主張無罪，表示他直到相關公司告知要發重訊，自己才知道BAP超標這件事，事前並不知情，後續有依規定通報、辦理。

洪近日再主張，他2013年起擔任台灣植物油製煉工業同業公會理事長，受美國黃豆出口協會邀請，率團於今年10月27日赴日本東京舉辦的會議並上台致辭，以實質行動協助我國推展外交，這次出境具相當公益目的，有親自出席必要。

洪也說，美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥也願擔任他的受責付人，擔保他會遵期返國，聲請准予暫時解除他10月26日至30日的限制出境、出海。

台中地院查，洪涉犯食品安全衛生管理法等罪嫌經檢察官起訴，但本案尚處審判初期，相關被告、證人供述等，仍待審判調查、比對，且限制出境、出海要防免的目的，還包括被告在訴訟期間擅自出境未能依期到庭受審及將來執行的風險，洪仍屬嫌疑重大，仍有限制出境、出海必要。

中院同時詢問檢察官意見，檢方也表示，洪仍有逃亡可能，建議駁回聲請。

中院說，綜合考量洪赴日本目的、時間明確，也提出具保、受責付、增加擔保等降低風險措施，另一方面洪嫌疑重大、全案仍在審判初期，權衡後認為限制出境、出海處分，未逾越達成訴訟保全必要的程度，駁回洪堯昆聲請。