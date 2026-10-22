快訊

薔琵長胖到300公里！粉專憂近台龜速：影響整整1天半時間 全台無可倖免

北市選戰互揭瘡疤 藍營陷最大盲區恐害了蔣萬安

都是「旭日旗」 日本自衛隊與二戰侵略者所用有何異同

聽新聞
0:00 / 0:00

捲致癌油風暴...福壽董事長想赴東京「拚外交」 法院不准：嫌疑重大

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中聯油脂驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標釀全台食安風暴，包括中聯、福壽、福懋油，及泰山等公司及高層共19人遭起訴；福壽董事長洪堯昆主張，他受美國黃豆協會邀請要去東京參加會議，是協助我國推展外交，聲請暫時解除限制出境、出海，台中地院仍駁回，可抗告。

台中地檢署偵辦中聯製造苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品業者，認定業者有延遲通報，依食品安全衛生管理法等起訴4間公司、15名自然人，並就相關犯罪不法所得8億8731萬元，向法院聲請宣告沒收及追徵

檢方偵辦期間，也命洪堯昆1000萬元交保；台中地院10月7日首度開庭時，洪全部否認犯行、主張無罪，表示他直到相關公司告知要發重訊，自己才知道BAP超標這件事，事前並不知情，後續有依規定通報、辦理。

洪近日再主張，他2013年起擔任台灣植物油製煉工業同業公會理事長，受美國黃豆出口協會邀請，率團於今年10月27日赴日本東京舉辦的會議並上台致辭，以實質行動協助我國推展外交，這次出境具相當公益目的，有親自出席必要。

洪也說，美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥也願擔任他的受責付人，擔保他會遵期返國，聲請准予暫時解除他10月26日至30日的限制出境、出海。

台中地院查，洪涉犯食品安全衛生管理法等罪嫌經檢察官起訴，但本案尚處審判初期，相關被告、證人供述等，仍待審判調查、比對，且限制出境、出海要防免的目的，還包括被告在訴訟期間擅自出境未能依期到庭受審及將來執行的風險，洪仍屬嫌疑重大，仍有限制出境、出海必要。

中院同時詢問檢察官意見，檢方也表示，洪仍有逃亡可能，建議駁回聲請。

中院說，綜合考量洪赴日本目的、時間明確，也提出具保、受責付、增加擔保等降低風險措施，另一方面洪嫌疑重大、全案仍在審判初期，權衡後認為限制出境、出海處分，未逾越達成訴訟保全必要的程度，駁回洪堯昆聲請。

福壽董事長洪堯昆。聯合報系資料照
福壽董事長洪堯昆。聯合報系資料照

福壽 東京 風暴 苯駢芘 毒油究責

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳俊立疑涉圖利案獲500萬交保 法院裁定曝關鍵理由

前台東縣長吳俊立涉圖利案500萬交保 法院曝關鍵理由

500萬交保後首露面 吳俊立談涉案風波嘆：30年來第一次遇到

台東知本農路涉圖利案司法攻防升溫！前縣長吳俊立500萬交保 檢提抗告

相關新聞

捲致癌油風暴...福壽董事長想赴東京「拚外交」 法院不准：嫌疑重大

中聯油脂驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標釀全台食安風暴，包括中聯、福壽、福懋油，及泰山等公司及高層共19人遭起訴；福壽董事長洪堯昆主張，他受美國黃豆協會邀請要去東京參加會議，是協助我國推展外交，聲請暫時解除限制出境、出海，台中地院仍駁回，可抗告。

文策院跨國合資拍片失利 索投資款勝訴

文化內容策進院（文策院）推國際合資合製方案，二○二一年砸八百四十萬元投資馬來西亞製作公司ENJOY TV，合作拍攝電影「空巢」，上映時還曾風光舉行發布會，詎料ENJOY TV違約，期間拒不提供財務文件。文策院解約提告，請求返還投資款及額外損害，合計八百五十二萬餘元，台北地院日前全數判賠。

疑與光電案有關 鳳林前鎮長遭檢調帶回

花蓮地檢署昨指揮台南市調查處及花蓮縣調查站，前往花蓮縣府觀光處、地政處及鳳林鎮公所等地調閱資料，並帶回鳳林前鎮長蕭文龍。有官員指出，鳳林鎮二○一九年曾因光電場開發計畫引發地方反彈，但也強調縣長徐榛蔚上任至今八年，未曾核准任何地面型光電開發案。

女童遭強拉帶離又傳持刀恐嚇家屬 嘉市議員參選人籲檢方評估羈押

嘉義市玉山路20日晚間發生女童疑遭男子強行拉走事件，警方依強制罪將涉案男子移送法辦，未料家屬21日再度指控，男子當天下午竟持刀上門恐嚇，甚至揚言潑汽油，讓女童及家人陷入恐懼。西區市議員候選人陳致愷接獲陳情，立即向警方反映，呼籲檢警盡速釐清案情，評估是否有羈押必要，避免再發生傷害。

竹縣橫山鄉長涉圖利及賄選　檢聲押禁見

新竹縣橫山鄉長張志弘涉嫌將公務車作為私人使用，另涉嫌交付選民新台幣6000元至1萬元不等現金行賄，新竹地檢署今天說，張男...

女車主欠交通罰款、通行費237筆逾8萬 停車露餡被查封馬上辦分期

基隆廖姓女子名下一輛豐田汽車，因行駛高速公路未繳納通行費、未繫安全帶及違規停車等交通罰鍰共237筆、欠款8萬5000餘元未繳納，經移送宜蘭分署執行，多次通知均未處理。廖女昨把車停在路邊停車格，觸動連線系統發出警示，車子當場被查封。廖女的先生為開車人立即趕至，馬上配合辦妥分期，才保住車子免被拖吊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。