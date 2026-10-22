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女童遭強拉帶離又傳持刀恐嚇家屬 嘉市議員參選人籲檢方評估羈押

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市玉山路20日晚間發生女童疑遭男子強行拉走事件，警方依強制罪將涉案男子移送法辦，未料家屬21日再度指控，男子當天下午竟持刀上門恐嚇，甚至揚言潑汽油，讓女童及家人陷入恐懼。西區市議員候選人陳致愷接獲陳情，立即向警方反映，呼籲檢警盡速釐清案情，評估是否有羈押必要，避免再發生傷害。

陳致愷表示，家屬向他陳情，指涉案男子在女童遭強行拉走事件後，再度上門恐嚇，讓全家人擔心人身安全。女童至今仍受到驚嚇，不敢獨自外出，一想起事發經過就忍不住哭泣，家人也擔心事件對孩子造成長期心理影響。

陳致愷指出，他接獲陳情後，第一時間聯繫轄區竹園派出所。警方表示，已重新製作筆錄，並於晚間安排守望勤務。他肯定警方回應家屬憂慮、採取必要保護措施，呼籲檢方盡速釐清案情，具體查明涉案男子是否有反覆實施同類行為的風險；若犯罪嫌疑重大，且符合再犯之虞及羈押必要性等法定要件，應依法向法院聲請羈押。

警方調查，這起女童疑遭強行拉走事件發生於20日晚間，地點在玉山路一間雞肉飯小吃店。女童祖父母經營小吃店，當晚準備打烊時，女童獨自站在店門口，疑遭一名男子上前拉扯帶離，帶往距離店面約150公尺外的地方。

女童祖父表示，涉案男子是他的朋友，事發前曾向他借錢，但他表示沒有錢可以借，沒想到女童走出店外後，男子竟將孩子拉走，讓家人震驚不已。女童祖母則說，女童被帶回家後不斷哭泣，還表示當時脖子被鎖住，甚至無法出聲呼救，家人十分心疼。

據了解，男子到案後辯稱，自己是女童祖父的朋友，當時只是玩鬧，沒有其他意思。家屬則認為，男子的行為已造成女童恐懼，且家中監視器拍下相關過程，因此決定提出告訴。警方先前已依強制罪將男子移送法辦。

如今家屬再指控男子上門持刀恐嚇，事件從女童疑遭強行拉走，延伸至家屬人身安全疑慮。陳致愷呼籲警方持續與家屬保持聯繫，落實安全維護，並協助女童取得必要的心理支持，讓孩子及家人能在安全環境中恢復正常生活。

嘉義市玉山路20日晚間發生女童疑遭男子強行拉走事件，警方依強制罪將涉案男子移送法辦，未料家屬21日再度指控，男子當天下午竟持刀上門恐嚇，甚至揚言潑汽油，讓女童及家人陷入恐懼。記者魯永明／翻攝
嘉義市玉山路20日晚間發生女童疑遭男子強行拉走事件，警方依強制罪將涉案男子移送法辦，未料家屬21日再度指控，男子當天下午竟持刀上門恐嚇，甚至揚言潑汽油，讓女童及家人陷入恐懼。記者魯永明／翻攝

女童 議員 恐嚇

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