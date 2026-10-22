竹縣橫山鄉長涉圖利及賄選　檢聲押禁見

新竹縣橫山鄉長張志弘涉嫌將公務車作為私人使用，另涉嫌交付選民新台幣6000元至1萬元不等現金行賄，新竹地檢署今天說，張男涉貪污及賄選罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署今天透過文字表示，檢察官昨天指揮刑事警察局偵查第四大隊、新竹縣警察局橫山分局及調查局台北市調查處執行搜索，約談張男及5名證人共6人到案，查扣手機、筆電、紅包袋、監視器主機及相關帳冊等證物。

檢方指出，張志弘涉於今年2月至10月間，將公務車作為私人使用，圖利自己及他人；另涉於6月至8月間，交付選民6000元至1萬元不等現金，作為支持其屬意特定參選人的賄選對價。

檢方表示，張男涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪及公職人員選舉罷免法賄選罪，且有滅證事實及逃亡、串證之虞，檢察官訊問後諭知當庭逮捕，並向新竹地方法院聲請羈押禁見。