基隆廖姓女子名下一輛豐田汽車，因行駛高速公路未繳納通行費、未繫安全帶及違規停車等交通罰鍰共237筆、欠款8萬5000餘元未繳納，經移送宜蘭分署執行，多次通知均未處理。廖女昨把車停在路邊停車格，觸動連線系統發出警示，車子當場被查封。廖女的先生為開車人立即趕至，馬上配合辦妥分期，才保住車子免被拖吊。

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處、基隆監理站跨機關合作，整合運用「路邊停車格」收費資訊追查欠繳交通罰鍰車輛，一旦比對車號成功，即發出警示通知宜蘭分署執行必要之程序。

宜蘭分署指出，基隆廖姓女子（30歲）因行駛高速公路未繳納通行費、未繫安全帶及違規停車等交通罰鍰共237筆、金額共8萬5000餘元未繳納，經移送宜蘭分署執行。宜蘭分署多次通知，廖女均未到場處理欠款事宜，扣押存款亦僅扣得零星款項，不足清償全部欠款。

宜蘭分署說，廖女名下雖有一輛2016年出廠的豐田汽車，日前至廖女住所地現場執行，並未發現車輛。昨天上午正巧廖女的先生及家人回市區辦事，駕駛該車停放基隆市信四路路邊停車格，宜蘭分署接獲示警立即趕至現場查封。廖女先生表示其為實際用車人，經常外出工作，未注意繳款通知，願以分期方式繳清欠款及擔任車輛保管人，隨即至基隆辦公室辦妥分期，免於後續執行。

法務部行政執行署為落實「五打七安」的道安政策，訂定「法務部行政執行署各分署交通專案實施計畫」，加強執行車輛相關稅費罰鍰案件。宜蘭分署表示，民眾接獲交通罰鍰通知後，務必於期限內自行繳清，以免遭移送執行。如果確有經濟困難，可主動聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期等方式辦理欠款，切勿置之不理，分署會祭出扣押存款、薪水，甚至執行愛車、不動產等查封，恐得不償失。

女車主欠交通罰款、通行費237筆逾8萬，停車露餡被查封馬上辦分期。記者游明煌／翻攝

女車主欠交通罰款、通行費237筆逾8萬，停車露餡被查封馬上辦分期。記者游明煌／翻攝