農路案遭聲押 吳俊立5百萬元交保

台東縣政府農路拓寬工程疑涉圖利案將前縣長吳俊立列為被告，檢調前天約談後移送地檢署複訊，昨天凌晨以恐有串證及逃亡之虞理由，向台東地方法院聲請羈押，但法院認定無具體事證指出吳可能勾串或隱匿證據，裁定五百萬元交保，限制住居，並限制出境、出海八月，接受科技設備監控，且禁止與相關同案被告及證人接觸、聯絡。檢方不服，將抗告。

吳俊立昨晚近七時步出法院，臉上帶著疲態，面對守候媒體詢問，他表示「卅年來第一次遇到這樣的事，司法趕快釐清案情」。對於腳上裝設電子監控設備是否會影響行動，他則簡短回應稱，「還好」。

另有媒體詢問，對這次事件是否氣憤，吳俊立反問：「你說呢？」隨後在律師及家屬陪同下上車，並揮手致意說「大家辛苦了」即離去，未再多作回應。

台東地檢署與台東縣調查站共同偵辦農路拓寬工程涉圖利案，調查是否涉及不當圖利吳俊立家族。檢調今年七月底展開調查，法院陸續羈押縣府農業處長許家豪、當時承辦業務的科長蔡明翰、身兼吳俊立秘書與東映渡假村員工的邱嘉平。偵辦過程發現多名縣議員也可能涉入，日前待議會定期會結束，再發動新一波行動，前天搜索吳俊立住處及他胞妹、議長吳秀華的服務處等地點，檢方聲請羈押吳俊立。

法院指出，吳俊立涉嫌違反貪汙治罪條例圖利罪，經訊問後否認犯行，惟依卷存證據資料，足認吳涉犯圖利等罪嫌重大；但因無事證指出吳可能向何人勾串或有隱匿證據行為，難以憑吳曾任職務或人際關係，認定有高度串證或滅證可能。

法院駁回檢察官羈押聲請，依裁定，吳俊立須提出五百萬元保證金；自具保釋放日起至明年四月廿日止，須接受適當科技設備監控，定期、定時拍照上傳，並至派出所報到。