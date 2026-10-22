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薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

澎湖詐領發票獎金 一涉案軍人交保

聯合報／ 記者林保光／澎湖報導

澎湖傳出詐領統一<a href='/search/tagging/2/發票' rel='發票' data-rel='/2/152853' class='tag'><strong>發票</strong></a><a href='/search/tagging/2/獎金' rel='獎金' data-rel='/2/248460' class='tag'><strong>獎金</strong></a>疑案，警方昨公布十月十九日拘捕的涉案男子（左）影像，檢警懷疑已被羈押的三名男子幕後疑有集團操控。圖／澎湖縣警局提供
澎湖傳出詐領統一發票獎金疑案，警方昨公布十月十九日拘捕的涉案男子（左）影像，檢警懷疑已被羈押的三名男子幕後疑有集團操控。圖／澎湖縣警局提供

澎湖詐領統一發票獎金案，檢警到澎湖某軍事單位，拘捕一名涉案的鮑姓志願役軍人，懷疑他轉手發票，澎湖地檢署依詐欺罪嫌聲押鮑，澎湖地方法院裁定十萬元交保，責付軍方幹部，檢方表示將抗告。

澎湖檢警追查發票獎金盜領案，十月十九日拘捕男子張宇呈、張佑愿和一名許姓男子，查出他們拿卅多張中獎發票，到超商、農會、信用合作社及第一銀行兌獎，自十月六日到十八日，已兌得廿多張發票獎金，總額十九萬九千六百元。

張宇呈十月五日持今年五、六月期的發票到信合社兌獎，獎項是特別獎一千萬元，行員懷疑有詐，拒絕兌獎。十月十二日張宇呈又拿七、八月期的發票到第一銀行兌獎，獎項同樣是一千萬元特別獎，行員發現有異，也沒接受兌獎。沒想到，張佑愿隔日又拿中獎廿萬元的發票要求兌獎，行員通報警方，才令檢警深入追查全案。

張宇呈等三人廿日經檢察官聲押獲准，同日晚間，警方專案小組再持拘票，前往澎湖某軍事基地，拘捕鮑姓志願役士兵，初步查出鮑涉嫌轉手中獎發票給張等人。

警方昨將鮑姓士兵依詐欺罪嫌移送澎湖地檢署，檢察官認為鮑涉案情節重大，向法官聲押禁見。澎湖地院昨天下午裁定十萬元交保，責付軍中排長。警方懷疑，鮑是外圍分子，正深入追查幕後集團。

檢察官認為鮑姓士兵有逃亡、勾串共犯或證人之虞，並可能反覆實施詐欺犯罪，仍有羈押必要，將抗告。

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