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文策院跨國合資拍片失利 索投資款勝訴

聯合報／ 記者謝亞庭／台北報導

文化內容策進院（文策院）推國際合資合製方案，二○二一年砸八百四十萬元投資馬來西亞製作公司ENJOY TV，合作拍攝電影「空巢」，上映時還曾風光舉行發布會，詎料ENJOY TV違約，期間拒不提供財務文件。文策院解約提告，請求返還投資款及額外損害，合計八百五十二萬餘元，台北地院日前全數判賠。

文策院二○二一年攜手馬國影視製作公司ENJOY TV、好享國際文創，投資拍攝電影「空巢」，劇情聚焦阿茲海默症家庭，演員則有台灣男星黃仲崑、馬籍演員戴祖雄等，上映時還舉行新戲發布會，展現台馬合作成果，四年後卻變調。

文策院提告主張，當初與ENJOY TV簽訂專案契約，曾給付八百四十萬元投資款給好享國際文創，雙方合作過程中，ENJOY TV屢不配合交付相關財務文件。

文策院二○二五年三月間寄發律師函，請求ENJOY TV五日內聯繫並補正履約瑕疵，否則將解除或終止契約。函文三日後送達，ENJOY TV「已讀不回」，未配合財務查核。

文策院認為，ENJOY TV已經違約，雙方契約應於同年三月十九日終止，除提告要求返還投資款，另請求給付衍生的律師費、國際郵資等費用，合計八百五十二萬四千一百五十元。北院開庭時，ENJOY TV未出庭，也沒提出書狀答辯。

北院審酌，合約中載明文策院得查核專案帳簿、紀錄及資金流向，並允許要求ENJOY TV提供書面資料或出席說明、釐清相關疑問。此外，若ENJOY TV有違約情形且經限期補正仍未改善，文策院可書面通知終止協議。

北院認定，ENJOY TV違約在先，且未理會文策院要求補正的律師函，文策院得依約通知解約，並要求返還投資款及因違約產生的額外損失，判全數賠償。

文策院 黃仲崑 影視

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