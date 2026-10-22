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新聞眼／不需報到 限制住居形同具文

聯合報／ 本報記者翁至成

資深「蜘蛛人大盜」黃昭文今年四月以「六十七歲高齡、無力再犯」為由，獲台北地院法官裁定十萬元交保，並限制住居於宜蘭，然而，這紙裁定因未要求被告「定期向指定派出所報到」，讓限制住居形同具文。實務上，若未載明報到規定，警方即使查訪時發現被告不在住處，被告也能隨口以「去外縣市遊玩」辯解，根本無法產生實質約束力。

黃昭文從廿多歲開始犯案，前科累累，極具反覆犯罪風險，他去年在彰化和萬華犯下的連續竊盜案準備宣判，今年五月各判應執行二年十月和一年四月徒刑，法院明明可延長羈押，卻聽信「無力再犯」說詞，也不落實指定報到、或施以科技設備監控等羈押替代手段，讓黃得以離開宜蘭，回到熟悉的大台北再犯百萬竊盜案。

刑事訴訟法規定，偵查主體是檢察官，依職權可向法官聲請羈押，而羈押權在法官手上，此案警方建請檢方聲押，因第一線員警深知靠偷竊維生的慣竊「除非押起來，否則不可能不偷」，院檢常靠本位主義認定有無必要，但從社會觀感來看，治安責任落在警察身上，若治安指標交給各地檢署、各地方法院負責，是否才會感同身受，真正落實防範再犯的責任？

檢視北院四月廿三日的交保裁定，法官認為黃昭文羈押已有相當時日，寫下「應當知所警惕」，並認為在權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由及防禦權受限制之程度後，十萬元交保金及限制住居，「應足以對被告形成拘束力」，活脫脫像是活在象牙塔，豈知警察和人民的無奈？

當今社區大樓普及，住宅竊盜大幅下降，但住竊仍是警局列管案件，警方被要求「百分之百破案」。基層員警連日熬夜調閱監視器畫面，才終於鎖定「老賊」。若各機關缺乏整體治安思維，院檢只從自身立場判斷羈押必要性，未能正視慣竊再犯風險，只會讓基層警察疲於追查慣竊再犯，承擔不必要的治安壓力，最終代價仍由全民承擔。

竊盜 蜘蛛人 宜蘭

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