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台中銀掏空近11億 分行VIP證稱坐過勞斯萊斯公務車「很爽」、「很滿意」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，用以租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，傳喚鹿港分行2名曾坐過台中銀勞斯萊斯公務車的VIP客戶，兩人均表示對這項服務備感尊榮「很爽」、「很滿意」。

今天合議庭共傳喚4名證人，依序為台中銀鹿港分行林姓前協理、杜姓及林姓分行VIP，以及台中銀曾負責海外布局的邱姓高階主管。

林姓協理表示，自己曾搭乘公司勞斯萊斯載送VIP前往台中國際球場打高爾夫，這兩位客戶都是財富管理的優質客戶，此外還聽過公司曾派勞斯萊斯擔任彰化分行某許姓VIP小孩婚禮的禮車。公司會派車的客戶，都是公司積極開拓且貢獻度名列前茅的VIP，派車前都會填寫派車單，填完還要送總行財管部批核。

曾搭過勞斯萊斯的杜姓、林姓分行VIP則分別表示，自己和台中銀至少都來往超過10年，對於台中銀提供勞斯萊斯的這項接送服務，都覺得「很爽」、「很滿意」，除倍感尊榮、服務很好以外，也覺得台中銀是間值得信任的銀行，事後與台中銀的往來金額也有所增加。

至於邱姓主管則對王貴鋒致力於海外布局說明，他表示，王貴鋒任內積極向海外發展，希望台中銀能進入全球前500大銀行、資產規模達到1兆元，資產的規模，因此當年交代他負責規劃海外分行業務，評估地點包括香港、馬來西亞，新加坡、泰國、柬埔寨、日本和澳洲，同時定期將海外分行評估計劃提報董事會。

期間，王貴鋒曾多次搭公務飛機往返，例如曾去馬來西亞拜會馬國金融管理局主委，回台灣後開始籌設馬來西亞納閩分行，以及與美國大陸銀行洽談發債或收購，一度曾簽訂合作意向書，最後因合約部分條件無法達成而作罷。但公訴檢察官對於籌設分行等業務，是否需要董事長御駕親征則相當質疑。

台中商業銀行前董事長王貴鋒今天為掏空案再度前往新北地院出庭。記者蔣永佑／攝影
台中商業銀行前董事長王貴鋒今天為掏空案再度前往新北地院出庭。記者蔣永佑／攝影

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