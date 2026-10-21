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500萬交保後首露面 吳俊立談涉案風波嘆：30年來第一次遇到
檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案，前縣長吳俊立遭列為被告，檢方認為他涉嫌違反貪汙治罪條例圖利罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。台東地院下午召開羈押庭，裁定500萬元交保，限制出境、出海並實施科技監控，檢方不服裁定提出抗告。
羈押庭下午1時30分開庭，直到下午4時許，法官才宣讀裁定結果。家屬得知吳俊立獲500萬元交保後，隨即籌措交保金，傍晚5時多攜帶現金前往地院辦理交保及點交手續。原以為完成繳款後即可接人離開，但因須裝設電子監控設備，相關程序又耗費1個多小時，吳俊立直到晚間近7時才步出法院。
吳俊立走出法院時，臉上帶著疲態，面對守候媒體詢問，他表示「30年來第一次遇到這樣的事，司法趕快釐清案情。」對於腳上裝設電子監控設備是否會影響行動，他則簡短回應「還好」。
另有媒體詢問，面對這次事件心情是否生氣，吳俊立反問：「你說呢？」隨後在律師及家屬陪同下上車，並揮手致意說「大家辛苦了」離去，未再多作回應。
檢方認為吳俊立涉嫌圖利，且有逃亡、滅證及勾串共犯或證人之虞，因此聲請羈押禁見；法院裁定以500萬元交保，並附加限制出境、出海及科技監控等條件。檢方已提出抗告，後續仍待上級法院審理，相關案件事實及責任則有待司法進一步釐清。
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