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吳俊立疑涉圖利案獲500萬交保 法院裁定曝關鍵理由

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉嫌圖利案，前縣長吳俊立遭列被告，檢方訊問後聲請羈押。法院今天裁定，吳以500萬元具保後准予釋放，但限制住居、出境及出海8個月，並須接受電子監控，另禁止與相關同案被告及證人接觸、聯絡。

法院裁定指出，吳俊立涉嫌違反貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利罪，經訊問後否認犯行，惟依卷存證據資料，足認其涉犯圖利等罪嫌重大。

至於檢方聲請羈押的理由，法院認為，相關工程文件、議員建議函及公務資料等，經檢察官搜索並扣得相關物證、電磁紀錄及被告手機等，主要客觀證據已有相當程度保全；檢察官訊問、相關證人及共同被告也已接受調查並形成筆錄。

法院表示，目前尚未具體指出吳俊立可能向何人勾串，或有何隱匿證據等行為，尚難僅憑其曾任職務或人際關係，認定有高度串證或滅證可能。

法院另指出，吳俊立有固定住居所及相當家庭、社會聯繫，卷內亦無被告先前有逃亡、藏匿、規避到案或準備出境之具體事證，尚不足以單獨認定有逃亡之虞。至於其具有一定社會關係或影響力，仍應依具體事證判斷羈押原因，不宜逕以推論認定。

法院綜合卷內事證及前述理由，認為雖有羈押必要性評估的考量，但透過具保及限制住居、限制出境出海、定期向指定機關報到、禁止與本案相關被告及證人接觸，以及接受科技設備監控等措施，已足以降低逃亡及妨害偵查的風險，因此認為羈押作為最後手段的要求尚未符合，駁回檢察官聲請。

依裁定，吳俊立須提出500萬元保證金，並自今天起限制住居、出境及出海8個月；自具保釋放日起至明年4月20日止，須接受適當科技設備監控，定期拍照並傳送至指定處所報到。

台東地方法院裁定，前縣長吳俊立（前）疑涉知本農路拓寬工程疑涉圖利案，以500萬元<a href='/search/tagging/2/交保' rel='交保' data-rel='/2/250776' class='tag'><strong>交保</strong></a>，並限制住居、出境及出海8個月，須接受電子監控。中央社資料照
台東地方法院裁定，前縣長吳俊立（前）疑涉知本農路拓寬工程疑涉圖利案，以500萬元交保，並限制住居、出境及出海8個月，須接受電子監控。中央社資料照

台東地方法院裁定，前縣長吳俊立疑涉知本農路拓寬工程疑涉圖利案，以500萬元交保，並限制住居、出境及出海8個月，須接受電子監控。記者尤聰光／攝影
台東地方法院裁定，前縣長吳俊立疑涉知本農路拓寬工程疑涉圖利案，以500萬元交保，並限制住居、出境及出海8個月，須接受電子監控。記者尤聰光／攝影

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