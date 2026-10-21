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澎湖選戰激烈 檢方受理妨害選舉情資逾70件
澎湖地方選舉升溫，澎湖地檢署受理妨害選舉案件情資高達有70件134人，現正積極偵辦中，如經查獲賄選不法，決不寬貸，以維護選舉公平公正。
澎湖地檢署主任檢察官蔡少勳表示，澎湖地方公職選舉已剩下39天，選舉也因選戰逼近，競爭更加激烈，澎湖地檢署迄今為止，已受理妨害選舉案件逾70件，其中選偵有7件8人、選他63件126人，妨害選舉案件以幽靈人口、現金賄選和旅遊招待等，分居前三名，現正積極偵辦中。
澎湖地檢指出，賄選為貪腐的開端，不管是賄選、選舉賭盤、境外勢力介入選舉、以深偽技術製造假訊息影響選舉或是虛設戶籍投票等犯罪，都足以影響選舉的純正性及公平性，主任檢察官蔡少勳今天再度深入澎湖科大為首投族青年學子宣導反賄選，並透過實際案例分析，提升學子警覺，共同維護選風清淨、選賢與能。
澎湖地檢呼籲，各公職參選人應秉持乾淨、公平選舉理念，從事競選工作，檢方對妨害選舉案件，如經查獲賄選不法，決不寬貸，同時設有檢舉專線06-9214669，24小時都有專人受理接聽。請民眾勇於檢舉賄選，一起守護澎湖未來。
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