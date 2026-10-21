前台東縣長吳俊立涉圖利案500萬交保 法院曝關鍵理由

前台東縣長吳俊立。聯合報系資料照

台東縣政府農路拓寬涉嫌圖利渡假村案，台東地檢署今依涉犯圖利罪聲押前台東縣長吳俊立。台東地方法院認為吳罪嫌重大，但無羈押必要，裁定500萬元交保，電子監控。地檢將提抗告。

台東縣政府辦理台東市知本地區建和農路拓寬案，涉嫌圖利和吳俊立家族有關的「東映渡假村」開發案，檢調今年7月底偵辦，陸續聲押台東縣政府農業處長許家豪、當時承辦科長蔡明翰，以及同時具備吳俊立秘書、台東縣議會議長吳秀華（吳俊立胞妹）公費助理、東映公司員工身分的邱嘉平獲准。

檢調昨天以貪污罪被告身分將吳俊立約談到案，今天凌晨以吳俊立涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之對主管事務圖利罪，罪嫌重大，最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，依法當庭逮捕被告，向台灣台東地方法院聲請羈押禁見。

台東地方法院傍晚裁定新台幣500萬元交保，限制出境、出海，電子監控。

法院表示，被告涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌，被告經訊問後否認犯行，惟依卷存證據資料，足認被告涉犯圖利等罪嫌重大。

法院表示，檢察官主張尚有部分證人待訊問，然未具體指出被告曾向何人勾串、指示隱匿證據等行為，尚難僅憑過往職務或人際關係就認定被告有具體、現實之勾串或滅證高度可能。

再者，被告有固定住居所及相當家庭、社會聯繫，卷內亦無被告前有逃亡、藏匿、規避到案或準備出境之具體事證，所涉罪名雖刑度重大，尚不足以單獨認定有逃亡之虞。

因此，考量羈押必要性及比例原則，法院認以500萬元具保，並限制住居、限制出境、出海、定期向指定機關報到、禁止與本案共同被告及相關證人接觸、聯繫，接受科技監控等措施，已足以降低被告逃亡及妨害偵查之風險，因此沒有羈押必要。

台東地檢署獲悉法院裁定結果後，隨即表示將提抗告。

吳俊立胞妹、國民黨台東縣長參選人吳秀華獲悉吳俊立交保後表示，尊重司法，也期待司法不要受政治因素干擾，選舉的腳步不會停，一步一腳印走完這選舉。

吳秀華競選總部也發布新聞稿表示，面對眼前的風雨，吳秀華與競選團隊不會因此退縮，更不會忘記參選初衷。吳秀華與團隊會堅定走完這條路，繼續向鄉親說明政見、爭取認同。

吳秀華競選總部表示，台東是大家共同的家。選舉可以競爭，立場可以不同，但大家都希望台東更好。競選總部期待司法公正、選舉公平，也希望所有政治人物都能回到政見與能力的競爭。

民進黨台東縣長參選人陳瑩表示，若相關當事人都問心無愧，就應該主動把整起事件的始末向大眾講清楚。包括該開發案當初是由誰提出申請、最原始的地主到底是誰，以及出售土地後的資金最後進了誰的帳戶等細節，這些都是可以向民眾說明釐清的事項。只要程序合情合理合法，相信大眾自然會給予信任；但若反之存在違法圖利，司法機關就必須依法嚴加處置。

陳瑩呼籲各界，應回歸事實真相，希望對手陣營坦然面對家族土地開發相關爭議，不要一遇到檢調調查就將其定調為政治迫害或藉故轉移選戰焦點。