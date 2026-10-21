網紅遭爆當富商小三「4女共侍一夫」泡裸湯 法院判鏡週刊要賠25萬

網紅奈奈子。圖／取自奈奈子Instagram

網紅奈奈子Koori被鏡週刊報導當已婚富商的小三，甚至「4女共侍一夫」泡裸湯，奈奈子認為名譽權受到侵害，提告求償100萬元，一審判決週刊公司精鏡傳媒應賠償25萬元，並移除報導、不得繼續印刷出版雜誌等。案經上訴，台灣高等法院今廢棄改判利息部分，仍判決精鏡傳媒應賠償25萬元，可上訴。

奈奈子主張，精鏡傳媒2024年12月25日至30日於「鏡週刊」網站、社群平台刊登報導，指她「4女陪泡裸湯 網紅奈奈子被爆睡富商」、「不只自己睡了富商，甚至還一個拉一個，帶著身邊姐妹加入，自組後宮團隊，是一種拉下線的概念」、「想篡位當正宮」等。

奈奈子認為，週刊報導不實，以負面、尖酸文字報導私人八卦感情生活，侵害她的個資，且與公眾無直接利害關係，並非公共議題，另未經合理查證，貶損她社會上評價，不法侵害她的名譽權、隱私權、肖像權，請求撰稿記者和精鏡傳媒連帶賠償100萬元、移除網路報導、不得繼續印刷、販售或轉讓雜誌。

精鏡傳媒認為奈奈子是知名網紅，屬於公眾人物，網路人設也是許多人仿效及模仿的對象，私下成為富商小三是違反善良風俗情事，具有公共利益，且報導前已盡查證義務，並無侵害名譽權。

一審台北地方法院認為，週刊報導指涉奈奈子和他人配偶有不正常社交往來、妨害他人婚姻舉止，致閱覽者認為奈奈子感情、生活複雜，產生不道德印象等負面觀感，確實貶損社會評價，侵害名譽權，判決記者和精鏡傳媒應連帶賠償10萬元、經鏡傳媒應賠償15萬元，並移除網路報導、不得再出版雜誌等。

案經上訴，高院認為週刊報導無關公共事務或社會大眾利益，非屬可受公評事項，報導內容不法侵害奈奈子名譽權、隱私權及肖像權，一審判賠金額適當，僅廢棄改判利息部分，另縮減不得繼續印刷、販售或轉讓雜誌部分，僅限娛樂八卦本的內容。