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砸840萬合作拍片…馬來西亞公司翻臉 文策院遭「已讀不回」怒告法院

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

文化內容策進院（文策院）力推國際合資合製方案，2021年砸840萬元投資馬來西亞製作公司Enjoy TV，合作拍攝電影「空巢」，上映時一度風光舉辦發布會。未料Enjoy TV驚傳違約，期間拒不提供財務文件，讓文策院憤而解約，並提告返還投資款及額外損害，合計852萬餘元，台北地院日前全數判賠。

文策院2021年攜手馬來西亞影視製作公司Enjoy TV、好享國際文創，投資拍攝電影「空巢」，劇情講述阿茲海默症家庭的故事，演員陣容則找來台灣男星黃仲崑、馬籍演員戴祖雄等，上映時還舉辦新戲發布會，展現台馬合作成果。

沒想到，一切卻於4年後變調。文策院提告主張，當初與ENJOY TV簽訂專案契約，曾給付840萬元投資款給好享國際文創，但雙方在合作過程中，ENJOY TV卻屢不配合交付相關財務文件。

文策院2025年3月間寄發律師函，請求ENJOY TV在5日內聯繫並補正履約瑕疵，否則將解除或終止契約。然而，函文雖在3日後旋即送達，ENJOY TV仍已讀不回，未配合辦理財務查核。

文策院認為，ENJOY TV相關行為已經違約，雙方契約應於同年3月19日終止，便提告要求返還投資款840萬元，另請求給付衍生的律師費、法律諮詢、國際郵資等費用，合計852萬4150元。

對此，ENJOY TV始終未出庭，也沒有提出任何書狀答辯。

北院審酌，根據雙方共同投資協議內容，合約中載明文策院得查核專案帳簿、紀錄及資金流向，並允許要求ENJOY TV提供書面資料，或出席說明、釐清相關疑問。此外，若ENJOY TV有違約情形且經限期補正仍未改善，文策院可書面通知終止協議。

北院認定，ENJOY TV違約在先，且未理會文策院要求補正的律師函，則文策院得依約通知解約，並要求返還投資款及因違約產成的額外損失，求償852萬4150元均有理，一審全數判賠。可上訴。

文策院2021年投資製作，Enjoy TV、好享國際文創合製合拍的《空巢 Alone》，上映時曾舉辦新戲發布會。圖／翻攝自文策院網站
文策院2021年投資製作，Enjoy TV、好享國際文創合製合拍的《空巢 Alone》，上映時曾舉辦新戲發布會。圖／翻攝自文策院網站

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