台東知本農路涉圖利案司法攻防升溫！前縣長吳俊立500萬交保 檢提抗告

檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案，國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立遭列為被告，檢方認為他涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。地院今天下午召開羈押庭，裁定500萬元交保，限制出境、出海及實施科技監控，檢方不服裁定提出抗告。

吳俊立獲裁定交保後，約1小時後，家屬攜帶500萬元交保金前往台東地院，現場進行點鈔作業。檢方則針對法院未准羈押的裁定提出抗告，後續將由上級法院審理。

對於吳俊立遭聲押及法院裁定交保，吳秀華競選總部表示，感謝各界關心與支持，但質疑檢方選在選前採取重大司法行動，是否有影響選舉之虞。競選總部強調，尊重司法，也期待司法不受政治因素干擾，以公平、客觀的標準處理案件，避免司法成為政治攻防工具。

競選總部指出，吳秀華參選縣長，是希望延續前縣長黃健庭及現任縣長饒慶鈴累積的縣政基礎，繼續為台東打拚。從參選以來，吳秀華要求團隊不抹黑、不造謠，把時間與心力放在政策、政見及地方建設上。面對目前風波，團隊不會退縮，將繼續向鄉親說明政見、爭取認同，並期待政治人物回到政見與能力的競爭。

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩則表示，尊重檢調釐清案情，但公共工程使用的是人民納稅錢，相關經費是否運用在私人投資的開發案上，應該向社會說明，讓民眾了解公共資源的使用情形。

陳瑩指出，外界關注知本農路開發案由誰提出申請、最初地主是誰，以及土地交易款項最後流入誰的帳戶。她呼籲國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華出面交代相關開發及土地交易過程，釐清外界疑問。

針對吳秀華近期未公開露面，陳瑩表示，一般人遇到類似情況，暫時避開可以理解，但不能一直迴避，終究還是要面對社會關切。她認為，如果相關開發案及交易程序沒有問題，就應向民眾說明清楚；至於是否涉及不法，仍應由司法機關調查認定。

台東地方法院今天下午召開前縣長吳俊立涉知本農路拓寬工程圖利案羈押庭，裁定500萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。記者尤聰光／攝影

吳俊立獲裁定500萬元交保後，家屬帶交保金前往台東地院，現場進行點鈔作業。記者尤聰光／攝影