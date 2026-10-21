台東知本農路涉圖利案司法攻防升溫！前縣長吳俊立500萬交保 檢提抗告
檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案，國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前縣長吳俊立遭列為被告，檢方認為他涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。地院今天下午召開羈押庭，裁定500萬元交保，限制出境、出海及實施科技監控，檢方不服裁定提出抗告。
吳俊立獲裁定交保後，約1小時後，家屬攜帶500萬元交保金前往台東地院，現場進行點鈔作業。檢方則針對法院未准羈押的裁定提出抗告，後續將由上級法院審理。
對於吳俊立遭聲押及法院裁定交保，吳秀華競選總部表示，感謝各界關心與支持，但質疑檢方選在選前採取重大司法行動，是否有影響選舉之虞。競選總部強調，尊重司法，也期待司法不受政治因素干擾，以公平、客觀的標準處理案件，避免司法成為政治攻防工具。
競選總部指出，吳秀華參選縣長，是希望延續前縣長黃健庭及現任縣長饒慶鈴累積的縣政基礎，繼續為台東打拚。從參選以來，吳秀華要求團隊不抹黑、不造謠，把時間與心力放在政策、政見及地方建設上。面對目前風波，團隊不會退縮，將繼續向鄉親說明政見、爭取認同，並期待政治人物回到政見與能力的競爭。
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩則表示，尊重檢調釐清案情，但公共工程使用的是人民納稅錢，相關經費是否運用在私人投資的開發案上，應該向社會說明，讓民眾了解公共資源的使用情形。
陳瑩指出，外界關注知本農路開發案由誰提出申請、最初地主是誰，以及土地交易款項最後流入誰的帳戶。她呼籲國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華出面交代相關開發及土地交易過程，釐清外界疑問。
針對吳秀華近期未公開露面，陳瑩表示，一般人遇到類似情況，暫時避開可以理解，但不能一直迴避，終究還是要面對社會關切。她認為，如果相關開發案及交易程序沒有問題，就應向民眾說明清楚；至於是否涉及不法，仍應由司法機關調查認定。
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