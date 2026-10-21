溫朗東再敗…徐巧芯爆「同梯床上大小便」裝瘋逃兵 法官：有一定公益性

國民黨立委徐巧芯受訪指政治評論員溫朗東「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」，溫提告誹謗，檢方處分不起訴，溫聲請再議被駁回，向台北地院聲請准許自訴，法官認為溫是政治評論者，徐的言論與公益有關，裁定駁回聲請案。

溫朗東向台北地檢署提告，徐巧芯2024年4月16日下午2時，在立法院院區中興大樓接受媒體聯訪時，發表他「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」等不實言論，涉犯刑法誹謗、個人資料保護法非公務機關未基於特定目的利用個人資料罪，檢方處分不起訴確定，聲請法院准許提起自訴。

台北地院認為，徐巧芯接受媒體聯訪發表的言論，源自證人即陳情人所提供的檢舉資料，於發表言論前，曾就溫朗東是否佯裝精神疾病、藉此逃避兵役等事項向其他民意代表查證。

依偵查卷所附通訊軟體LINE「清新政論小群」的45人群組對話紀錄，確有民意代表回覆「他當年有跟我炫耀過，裝精神病、吃藥，吃到後來覺得自己真的有點精神病」，可知，徐的發言屬於引用證人提供資料及向他人查證的結果，不是憑空虛構、杜撰。

裁定指出，徐巧芯的言論涉及溫朗東有無服兵役，溫是政治評論者，徐發表言論並非單純僅涉私德事項而與公共利益無關，具有一定公益性，難認徐巧芯主觀上有誹謗溫的故意，縱使用詞尖酸而令溫朗東感到不快或名譽受影響，也與刑法誹謗罪無涉。

至於溫朗東主張徐巧芯非法利用他的姓名、病歷、醫療及社會活動等個人資料涉犯個人資料保護法罪部分，法官認為，個人資料保護法但書規定，行為人要意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人利益，才該當罪責，徐發言前有向他人查證，內容是置於溫朗東有無逃避兵役的公共議題脈絡下為之，不足以認定是為自己或第三人不法利益而利用資料。

合議庭認為，綜合觀察，難僅以言論可能使溫朗東名譽受有不利益，即認定徐巧芯主觀上有損害溫的意圖，徐未違反個人資料保護法，檢方不起訴或駁回告訴案，沒有違背經驗、論理及證據法則，溫朗東聲請自訴沒有理由。

政治評論員溫朗東。聯合報系資料照