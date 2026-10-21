拒酒測無照闖紅燈罰21萬 台南男中西區大樓遭查封家屬分期繳清

48歲朱姓男子4年前騎機車時為警攔檢，拒絕酒測而挨罰18萬元，去年3月無照騎車闖紅燈又遭裁罰3萬8700元，合計滯欠21萬8700元，案經行政執行署台南分署查封其名下位在台南中西區有大樓一戶，朱家屬得知代為按月分期繳納後繳清。

台南分署指出，朱於2022年1月間騎乘機車，行經台南北區中華北路一段時為警攔查，拒絕酒測，遭市府交通局裁罰18萬元。他又於去年3月間在吊照期間騎車，行經善化區台一線，因闖紅燈且無照駕駛，經交通警察大隊舉發挨罰3萬8700元，合計滯欠21萬8700元。

台南分署表示，2023年7月間收案後，執行人員調查發現朱有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款債權，惟未扣得任何存款。隨後，執行人員查得他名下在中西區有大樓一戶可供執行，市價約350萬元，前年3月間函請地政機關辦理查封登記，收到查封通知後，朱家屬申請每月分期繳納1至2萬元，終於上月繳清罰單。