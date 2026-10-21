雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

統一發票兌獎示意圖。記者林伯東／攝影

澎湖詐領統一發票獎金案，檢警在澎湖昨天晚上持檢察官簽發的拘票，到澎湖某軍方單位，拘捕涉嫌1名涉案的志願役軍人，他疑涉嫌轉手發票，經檢方聲押後獲10萬元交保，責付軍方幹部。

澎湖檢警追查發票獎金盜領案，10月19日拘捕2名張姓男子和1名許姓男子，3人經澎湖地檢署檢察官聲押，澎湖地院法官裁定羈押禁止通信。另有趙姓男子因涉案情節輕微未聲押便獲請回。

不過，警方專案小組昨晚持檢察官簽發的拘票，到澎湖某軍事單位，拘捕1名鮑姓志願役士兵，據悉，這名士兵可能被控提轉手中獎發票給張男去兌獎。

警詢後，今天上午警方將這名鮑姓士兵移送澎湖地檢署，檢察官複訊後認為涉案情節重大，依詐欺罪嫌聲押禁見，但法官裁定10萬元交保，並責付軍中排長。