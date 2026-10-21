屏東雜貨店老闆1年被打3次！4嫌換假車牌躲查緝 警追7鄉鎮2人收押

屏東市一家雜貨店老闆莫男1年三度遭人毆打，今年國慶日中午第三次遭多名男子襲擊，檢警追查，梁男找來傅男等人動手，犯案前躲避查緝，多次更換車牌。檢警昨拘提4人到案，涉傷害、偽造文書等罪，向法院聲押禁見，法院裁定梁男、傅男收押禁見，兩名李男分別5萬、3萬元交保。

莫姓男子去年曾遭兩度毆打，警方偵辦，檢方兩次都不起訴，今年國慶日第三度遇襲，引發屏東治安問題。縣議員蘇資婷今議會總質詢關注此案並指出，屏東縣監視器妥善率僅8成，加上AB車、幽靈車，權利車等亂象頻傳。

警察局長甘炎民答詢說，連續發生惡行涉及幫派組織，組專案小組清查，發現這群人過去長期對被害人施暴習以為常，犯案過程還更換車牌等情事。

檢方調查，今年10月10日國慶日中午，傅男先與兩名李男在住處集合，將原本車牌換成偽造車牌A，3人開車到梁男住處，再換另組偽造車牌B，梁男開車載著3人，前往莫男位於屏東市和生路經營雜貨店埋伏。

莫男開車返回雜貨店，傅男與兩名李男下車，一擁而上徒手壓制莫男，朝莫男噴灑辣椒水、持木棍毆打，造成莫男受傷，腿被打斷。

4人得逞後駕車逃離，先到鹽埔鄉某處將偽造車牌B換回偽造車牌A，再返回梁男住處，將偽造車牌A換回原本車牌，企圖藉由多次變換車牌增加警方追查難度。

據了解，警方以車追人，嫌犯有組織的製造斷點，警方一路追查更是橫跨7鄉鎮。

檢警調查，莫男並非第一次遭人攻擊，去年9月30日、11月14日也曾遭毆打受傷，梁男、傅男涉參與相關案件。兩名參與李男是傅男找來，出動一次會交付金錢作為代價。

屏東警方昨拘提梁男等4人，依涉嫌傷害等罪移送屏檢偵辦。檢方複訊認為，梁男涉在公共場所聚集三人以上首謀實施強暴罪，傅男及兩名李男涉嫌在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，4人另共同涉傷害、行使偽造特種文書等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

法院審理後，裁定梁男、傅男羈押禁見，兩名李男各以5萬、3萬元交保，檢警釐清犯案動機及相關案情。

莫男去年兩次遭毆打案件，檢方不起訴處分，檢方說明，當時警方初步清查後移送涉嫌被告，檢方詳查證據，認為並無定罪合理可能性，即使提起公訴，也無從認定移送被告有罪，以罪嫌不足為由，作成不起訴處分。

檢方嚴正聲明，科技執法無所遁形，不法分子莫心存僥倖，懸掛偽造車牌躲避查緝，檢警必依法嚴辦，決不寬貸。

檢方昨拘提梁男、傅男與兩名李男共4人，訊後涉犯傷害、偽造文書等罪向法院聲押禁見，梁男、傅男裁定收押禁見，兩名李男各以5萬元、3萬元交保。圖／警方提供