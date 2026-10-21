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台積電高雄F22廠工安意外釀4死 2包商負責人100萬交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

台積電位於高雄楠梓的F22廠區昨天發生嚴重工安事故，導致4名高空作業人員自高處墜落不幸罹難，檢警組專案小組漏夜偵訊，今天認定2包商，東鋼結構及上昊機械的負責人涉嫌過失致死罪嫌重大，分別諭知各以100萬元交保並限制住居。

橋頭地檢署指出，轄內台積電廠區於昨天發生這起奪走4條人命的重大工安事故後，地檢署獲報第一時間由檢察長郭景東指派主任檢察官許育銓、檢察官許亞文，指揮高雄市楠梓警分局成立專案小組迅速展開偵查，檢察官隨即親赴事故現場進行勘查，並在今天上午前往殯儀館相驗遺體，同時指揮警方將相關人員通知到案說明。

經檢方初步調查，事故起因於現場鋼構組件斷落，導致4名高空作業人員自高處墜落身亡。檢察官複訊後，認定東鋼結構公司現場洪姓負責人及上昊機械公司現場吳姓負責人涉犯過失致死等罪嫌且犯罪嫌疑重大，分別諭知各以100萬元交保，並均限制住居。

橋頭地檢署強調，檢方將持續積極蒐集相關事證，深入深入調查事故發生的確切原因，全面釐清相關涉案人員有無應負之刑事責任，以嚴正維護勞工作業安全與社會公義。

台積電F22廠區現場鋼構組件斷落，導致4施工人員摔落罹難。記者巫鴻瑋／翻攝
台積電F22廠區現場鋼構組件斷落，導致4施工人員摔落罹難。記者巫鴻瑋／翻攝

台積電F22廠區現場鋼構組件斷落，導致4施工人員摔落罹難。記者巫鴻瑋／翻攝
台積電F22廠區現場鋼構組件斷落，導致4施工人員摔落罹難。記者巫鴻瑋／翻攝

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