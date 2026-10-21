手段凶殘砍死啦啦隊女神河智媛前老闆 國民法官判凶嫌18年

「無限夢想公司」負責人詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，詹去年在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃男辯稱詹性騷其女友才下手，檢方依傷害致死罪嫌起訴；台中地院國民法庭本周起密集審理3天，今依傷害致死罪判黃男有期徒刑18年，可上訴。

台中地院國民法庭本周一起密集審理3天，審判長黃玉齡表示，合議庭審酌黃手段凶殘、沒和解賠償，依傷害致死罪，累犯，判黃男18年。

詹智能過去曾被女員工控訴性騷，被害人稱胃炎期間還被帶去應酬灌酒，又接連遭詹摟抱、撫摸，半夜還收到詹簡訊稱「突然很想你」，法院民事判詹男給付女子100萬元，案件上訴後女子訴諸媒體又鬧上新聞版面。

檢警調查，詹智能2025年8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，遭黃男（42歲）埋伏持刀砍殺，店內血跡斑斑，詹左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿傷及動脈，送醫搶救仍不治。

黃男行凶後跑到台中第二分局投案，他當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，將黃聲押禁見獲准，檢方依傷害致死罪嫌起訴黃，由台中地院國民法庭審理。

黃男落網後遭羈押至今，他曾聲請停止羈押。但中院考量，黃供稱犯案動機和他前女友有關，但他卻提不出任何和前女友聯繫、對話紀錄，和其犯罪動機有違，況且他作案後先逃離，1個小時後才派出所，案發後還刪除相關人LINE對話，難以完全盡信其犯罪動機，駁回其聲請。