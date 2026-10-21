快訊

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

影／跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪諷刺中共慘遭撞 車禍、警逮人畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

手段凶殘砍死啦啦隊女神河智媛前老闆 國民法官判凶嫌18年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「無限夢想公司」負責人詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，詹去年在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃男辯稱詹性騷其女友才下手，檢方依傷害致死罪嫌起訴；台中地院國民法庭本周起密集審理3天，今依傷害致死罪判黃男有期徒刑18年，可上訴。

台中地院國民法庭本周一起密集審理3天，審判長黃玉齡表示，合議庭審酌黃手段凶殘、沒和解賠償，依傷害致死罪，累犯，判黃男18年。

詹智能過去曾被女員工控訴性騷，被害人稱胃炎期間還被帶去應酬灌酒，又接連遭詹摟抱、撫摸，半夜還收到詹簡訊稱「突然很想你」，法院民事判詹男給付女子100萬元，案件上訴後女子訴諸媒體又鬧上新聞版面。

檢警調查，詹智能2025年8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，遭黃男（42歲）埋伏持刀砍殺，店內血跡斑斑，詹左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿傷及動脈，送醫搶救仍不治。

黃男行凶後跑到台中第二分局投案，他當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，將黃聲押禁見獲准，檢方依傷害致死罪嫌起訴黃，由台中地院國民法庭審理。

黃男落網後遭羈押至今，他曾聲請停止羈押。但中院考量，黃供稱犯案動機和他前女友有關，但他卻提不出任何和前女友聯繫、對話紀錄，和其犯罪動機有違，況且他作案後先逃離，1個小時後才派出所，案發後還刪除相關人LINE對話，難以完全盡信其犯罪動機，駁回其聲請。

黃男（中）砍死「無限夢想公司」負責人詹智能。聯合報系資料照
黃男（中）砍死「無限夢想公司」負責人詹智能。聯合報系資料照

河智媛 女神 啦啦隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

又見跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷 新北檢起訴5人求重刑

一拳毆倒醉漢撞頭身亡！他辯只構成過失致死 二審仍判9年2月理由曝光

酒駕撞死運將逃逸判10年 歌手邱軍願付200萬求輕判

相關新聞

竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

台北市晶華酒店內的米其林名店燒鳥「fumée Yakitori」劉姓外場服務生被控趁幫客人結帳時，以同家銀行外觀一樣的卡片掉包，香奈兒專櫃盜刷12萬7100元買精品包，被控偽造文書、侵占罪，台北地院審理，劉認罪，與被害人成立調解，法官數罪判他有期刑7月得易科罰金21萬元，可上訴。

蔡英文論文案告不完…彭文正在線等嘸開庭 嗆法官「無知」籲進修

媒體人彭文正追前總統蔡英文博士論文未完，指控英國倫敦政經學院（LSE）法務經理Kevin Haynes提供假資料，讓檢方以此起訴他，甚至遭致法院通緝，提告求償1000萬元。台北地院今開庭審理，彭委由律師出庭，彭本人則在線上等候，待法官准許他遠距視訊出庭，未料最終遭否決，也讓他痛批法官「沒知識」，大酸應「撥冗進修」。

遭親哥控A走老爸五倍券 張淑晶「獄中連線」連珠炮嗆：散布謠言

全台知名惡房東張淑晶被控竊取老父五倍券，遭親哥在新聞留言處砲轟「欠人的就要還」，憤而提告求償11萬元，一審敗訴。案件上訴二審，台北地院今開庭審理，目前還在監服刑的張淑晶以視訊方式遠距出庭，連珠砲痛批被哥哥散布不實謠言、媒體不實報導，扯遠了還一度被法官制止。

台東知本農路涉圖利案 前縣長吳俊立500萬交保

檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案，國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前台東縣長吳俊立遭列為被告。檢調昨天訊問後將他移送台東地檢署複訊，檢方認為他涉嫌違反貪汙治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，依法逮捕後向法院聲請羈押禁見。台東地院今天下午1時30分召開羈押庭，最後裁定500萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。

手段凶殘砍死啦啦隊女神河智媛前老闆 國民法官判凶嫌18年

「無限夢想公司」負責人詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，詹去年在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃男辯稱詹性騷其女友才下手，檢方依傷害致死罪嫌起訴；台中地院國民法庭本周起密集審理3天，今依傷害致死罪判黃男有期徒刑18年，可上訴。

無執照開心靈成長課程涉詐2584萬 POP心理企管夫妻檔負責人判刑8月

「POP心理企業管理顧問公司」負責人呂秀金與丈夫黃振輝，被控無照開設心靈成長課程詐騙2584萬8980元，依詐欺取財、違反心理師法罪嫌起訴，台北地院審理，今判呂秀金、黃振輝各有期徒刑8，擔任講師的2人長子黃懷之判刑6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。