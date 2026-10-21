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蔡英文論文案告不完…彭文正在線等嘸開庭 嗆法官「無知」籲進修

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

媒體人彭文正追前總統蔡英文博士論文未完，指控英國倫敦政經學院（LSE）法務經理Kevin Haynes提供假資料，讓檢方以此起訴他，甚至遭致法院通緝，提告求償1000萬元。台北地院今開庭審理，彭委由律師出庭，彭本人則在線上等候，待法官准許他遠距視訊出庭，未料最終遭否決，也讓他痛批法官「沒知識」，大酸應「撥冗進修」。

彭文正主張，檢方調查他妨害名譽案件時，曾聲請向LSE檔案中心函查蔡英文學生檔案，時任法務部門經理Kevin卻提供虛假文件及不實訊息，表示蔡英文有提交博士論文並參加口試通過，讓他因此遭致檢方起訴及法院通緝，受到政治性司法迫害，提告求償1000萬元。

北院一審認為，Kevin並非台灣人民，我國法院就私法紛爭欠缺國際管轄權；縱使有國際管轄權，也應依不便利法庭原則，拒絕行使管轄權，裁定駁回訴訟。彭不服抗告，高等法院逆轉撤銷裁定，發回北院更審。

北院更一審今開庭，彭文正的律師張靜表示，本案從一審迄今均由法官林瑋桓承審，林2024年時曾問說「如何聯繫彭文正遠距視訊？」未料後續就裁定駁回訴訟，如今彭聲請遠距視訊開庭遭拒，讓他不解「為何法官能如此出爾反爾？」

張靜痛批，彭遭通緝迄今，只有林法官不准他視訊，不知道在怕什麼？全台的案件，所有法官都准讓彭視訊，甚至是訊問證人，「若林認為違法，那是不是其他法官都已經違法？您認為通緝犯是很丟臉、很損名譽的，是嗎？」

「現在彭文正就在線上等您准許！」張靜直問法官，是否仍不准彭視訊出庭？對此，法官僅簡短回應「是」，一聲不吭地續行審判程序，向雙方確認訴之聲明、有無證據聲請調查。

張靜透露，目前彭已提出確認蔡英文博士論文真偽之訴，同時也對LSE另3名職員提告，主張3人拿假資料供Kevin提交給駐英外館，相關訴狀將再呈報。他似乎也有備而來，拿出一張由彭撰擬的講稿，當庭朗誦稱要說出彭的「心聲」。

彭在長文中指出，此刻這場法庭辯論的主題，並非他與Kevin之間的是非，而是台灣司法是否應當淘汰無知的「惡法官」，但凡是修過大一法學緒論的學生，都不會犯的錯，竟活生生發生在法官身上。

彭痛批，正常法官遭二審裁定指責，理應羞愧、無地自容，孰料林法官竟面無愧色地端坐在審判席，繼續擔任更一審法官，對同一案提出荒唐的見解。

彭表示，他自2021年11月19日遭違法發布通緝迄今，在美國舊金山視訊出庭至少50次之多，參與審判的法官則有數十人，卻僅有林等2名法官否准他遠距，剝奪他基本的司法人權，在此他也要提醒林法官「撥冗進修」，熟讀大一法學緒論。

彭呼籲，法官應審判獨立、拒絕政治操弄，並詳閱卷證、捍衛人權。若法官還有廉恥之心，則應知所進退；若無，他未來必將這段開庭筆錄以中、英文收錄在「惡官」系列叢書，永久典藏於世界上百所國家圖書館。

媒體人彭文正。聯合報系資料照
媒體人彭文正。聯合報系資料照

彭文正 蔡英文 論文

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