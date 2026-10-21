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無執照開心靈成長課程涉詐2584萬 POP心理企管夫妻檔負責人判刑8月
「POP心理企業管理顧問公司」負責人呂秀金與丈夫黃振輝，被控無照開設心靈成長課程詐騙2584萬8980元，依詐欺取財、違反心理師法罪嫌起訴，台北地院審理，今判呂秀金、黃振輝各有期徒刑8月，擔任講師的2人長子黃懷之判刑6月。
同案呂秀金、黃振輝擔任課程攝影的次子黃懷正、擔任企業管理課程的郭瑞想、會計賴玉嬌及擔任助教的劉純4人獲判無罪。全案可上訴。
檢方調查，呂秀金、黃振輝於1999年至2011年間先後成立「身心靈企業管理顧問有限公司」及「心理企業管理顧問有限公司」，2003年時再成立「POP WORKSHOP心靈成長團體」。
呂秀金、黃振輝不具有心理學相關學歷及執照，卻涉向學員佯稱與黃懷之具有心理諮商專業背景，開設多種心靈成長及企業管理課程，課程包括管理學院、宇宙財富秘密、行銷工作坊、靈魂學院、安可心腦合一。
課程由呂秀金、黃振輝、黃懷之擔任講師、由長媳劉純擔任助教、次子黃懷正擔任課程攝影、男子郭瑞想擔任企業管理課程老師、女子賴玉嬌擔任會計。
檢方起訴說，呂秀金等對報名學生進行心理測驗，從事分析、輔導及建議，透過角色扮演，執行心理劇演出，有24人誤認呂秀金等具心理諮商專業背景，每人繳交課程費用從12萬至500萬不等，呂等人共詐騙學費2584萬8980元。
檢方認定，呂秀金等7人涉犯三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、違反心理師法未取得心理師資格擅自執行心理師業務罪嫌，偵結將他們起訴。
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