快訊

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

影／跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪諷刺中共慘遭撞 車禍、警逮人畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

3月男嬰遭虐到失明、腦麻！惡保母還脫產不想賠償 二審仍判關7年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

保母陳偉馨3年前受託照顧3個月大的男嬰，猛力搖晃、撞擊男嬰頭部致昏迷，經診斷為腦傷、腦性麻痺、聽覺障礙、重度發展遲緩，且無法以口餵食，必須由胃造口餵食，一審依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑7年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

陳偉馨2023年5月15日受雇於每周一至五上午7時30分至下午6時30分，在住處照顧張姓夫婦年僅3個月大兒子，每月有四天會過夜。她同年6月29日晚間劇烈搖晃、鈍力撞擊男嬰頭部，直到發現男嬰陷入昏迷才送醫。

男嬰經診斷為硬腦膜下出血、視網膜出血失明、受虐性腦傷、癲癇等，也因腦部出血及缺氧，診斷有嬰兒腦性麻痺、聽覺障礙，也無法經口餵食，需由胃造口餵食、重度發展遲緩等。

陳偉馨否認犯行，供稱案發前一天下午男嬰午睡時，因隔壁施工聲響而驚醒大哭，她抱起男嬰欲前往客廳安撫時，腳不慎勾到地墊而與男嬰一起跌倒在地上，過程中男嬰頭部撞到一旁的嬰兒護欄而受傷，她僅承認犯過失重傷害罪嫌。

一審根據醫師作證說法等卷證資料，不採信陳偉馨的說詞，審酌陳女侵害男嬰身心健康至鉅，更造成父母難以言喻傷痛及後續沉重的照顧負擔，且至今未和男嬰父母和解。

一審判決指出，陳偉馨更在2024年9月23日、隔年1月2日將房產贈與子女，企圖脫免賠償責任，法院也已經判決塗銷不動產所有權移轉登記確定，認定陳女沒有悔悟之心，不宜輕縱，依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑7年。

案經上訴，高院認為一審判處陳偉馨7年徒刑，已經具體說明量刑理由，並沒有逾越法定刑度，或有違法不當的情事。另陳女在二審仍未能正思己過，坦認犯行，也未與家屬達成和解或取得諒解，量刑基礎並未改變，駁回上訴，維持判處7年徒刑。

保母陳偉馨猛力搖晃、撞擊男嬰頭部致昏迷，經診斷為腦傷、腦性麻痺、聽覺障礙、重度發展遲緩，且無法以口餵食，必須由胃造口餵食，台灣高等法院今仍判7年徒刑。示意圖／ingimage
保母陳偉馨猛力搖晃、撞擊男嬰頭部致昏迷，經診斷為腦傷、腦性麻痺、聽覺障礙、重度發展遲緩，且無法以口餵食，必須由胃造口餵食，台灣高等法院今仍判7年徒刑。示意圖／ingimage

保母 失明 腦性麻痺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一拳毆倒醉漢撞頭身亡！他辯只構成過失致死 二審仍判9年2月理由曝光

恐判更重？陸配與公婆不睦碧潭溺殺2女兒判16年半 最高法院發回更審

酒駕撞死運將逃逸判10年 歌手邱軍願付200萬求輕判

北市清潔隊員女廁偷拍同事 二審判賠32萬

相關新聞

竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

台北市晶華酒店內的米其林名店燒鳥「fumée Yakitori」劉姓外場服務生被控趁幫客人結帳時，以同家銀行外觀一樣的卡片掉包，香奈兒專櫃盜刷12萬7100元買精品包，被控偽造文書、侵占罪，台北地院審理，劉認罪，與被害人成立調解，法官數罪判他有期刑7月得易科罰金21萬元，可上訴。

蔡英文論文案告不完…彭文正在線等嘸開庭 嗆法官「無知」籲進修

媒體人彭文正追前總統蔡英文博士論文未完，指控英國倫敦政經學院（LSE）法務經理Kevin Haynes提供假資料，讓檢方以此起訴他，甚至遭致法院通緝，提告求償1000萬元。台北地院今開庭審理，彭委由律師出庭，彭本人則在線上等候，待法官准許他遠距視訊出庭，未料最終遭否決，也讓他痛批法官「沒知識」，大酸應「撥冗進修」。

遭親哥控A走老爸五倍券 張淑晶「獄中連線」連珠炮嗆：散布謠言

全台知名惡房東張淑晶被控竊取老父五倍券，遭親哥在新聞留言處砲轟「欠人的就要還」，憤而提告求償11萬元，一審敗訴。案件上訴二審，台北地院今開庭審理，目前還在監服刑的張淑晶以視訊方式遠距出庭，連珠砲痛批被哥哥散布不實謠言、媒體不實報導，扯遠了還一度被法官制止。

台東知本農路涉圖利案 前縣長吳俊立500萬交保

檢方偵辦台東縣政府知本農路拓寬工程涉圖利案，國民黨台東縣長參選人吳秀華胞兄、前台東縣長吳俊立遭列為被告。檢調昨天訊問後將他移送台東地檢署複訊，檢方認為他涉嫌違反貪汙治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，依法逮捕後向法院聲請羈押禁見。台東地院今天下午1時30分召開羈押庭，最後裁定500萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。

手段凶殘砍死啦啦隊女神河智媛前老闆 國民法官判凶嫌18年

「無限夢想公司」負責人詹智能曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛，詹去年在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃男辯稱詹性騷其女友才下手，檢方依傷害致死罪嫌起訴；台中地院國民法庭本周起密集審理3天，今依傷害致死罪判黃男有期徒刑18年，可上訴。

無執照開心靈成長課程涉詐2584萬 POP心理企管夫妻檔負責人判刑8月

「POP心理企業管理顧問公司」負責人呂秀金與丈夫黃振輝，被控無照開設心靈成長課程詐騙2584萬8980元，依詐欺取財、違反心理師法罪嫌起訴，台北地院審理，今判呂秀金、黃振輝各有期徒刑8，擔任講師的2人長子黃懷之判刑6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。