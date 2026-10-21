3月男嬰遭虐到失明、腦麻！惡保母還脫產不想賠償 二審仍判關7年

保母陳偉馨3年前受託照顧3個月大的男嬰，猛力搖晃、撞擊男嬰頭部致昏迷，經診斷為腦傷、腦性麻痺、聽覺障礙、重度發展遲緩，且無法以口餵食，必須由胃造口餵食，一審依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑7年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

陳偉馨2023年5月15日受雇於每周一至五上午7時30分至下午6時30分，在住處照顧張姓夫婦年僅3個月大兒子，每月有四天會過夜。她同年6月29日晚間劇烈搖晃、鈍力撞擊男嬰頭部，直到發現男嬰陷入昏迷才送醫。

男嬰經診斷為硬腦膜下出血、視網膜出血失明、受虐性腦傷、癲癇等，也因腦部出血及缺氧，診斷有嬰兒腦性麻痺、聽覺障礙，也無法經口餵食，需由胃造口餵食、重度發展遲緩等。

陳偉馨否認犯行，供稱案發前一天下午男嬰午睡時，因隔壁施工聲響而驚醒大哭，她抱起男嬰欲前往客廳安撫時，腳不慎勾到地墊而與男嬰一起跌倒在地上，過程中男嬰頭部撞到一旁的嬰兒護欄而受傷，她僅承認犯過失重傷害罪嫌。

一審根據醫師作證說法等卷證資料，不採信陳偉馨的說詞，審酌陳女侵害男嬰身心健康至鉅，更造成父母難以言喻傷痛及後續沉重的照顧負擔，且至今未和男嬰父母和解。

一審判決指出，陳偉馨更在2024年9月23日、隔年1月2日將房產贈與子女，企圖脫免賠償責任，法院也已經判決塗銷不動產所有權移轉登記確定，認定陳女沒有悔悟之心，不宜輕縱，依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑7年。

案經上訴，高院認為一審判處陳偉馨7年徒刑，已經具體說明量刑理由，並沒有逾越法定刑度，或有違法不當的情事。另陳女在二審仍未能正思己過，坦認犯行，也未與家屬達成和解或取得諒解，量刑基礎並未改變，駁回上訴，維持判處7年徒刑。