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竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

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米其林餐廳員工掉包客人信用卡 盜刷12萬買香奈兒包判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市晶華酒店內的米其林名店燒鳥「fumée Yakitori」劉姓外場服務生被控趁幫客人結帳時，以同家銀行外觀一樣的卡片掉包，香奈兒專櫃盜刷12萬7100元買精品包，被控偽造文書、侵占罪，台北地院審理，劉認罪，與被害人成立調解，法官數罪判他有期刑7月得易科罰金21萬元，可上訴。

fumée Yakitori是日本大阪米其林一星燒鳥名店「焼鳥 市松」的姊妹店，標榜無菜單料理呈現精緻燒鳥，2024年獲得「inline最難訂位獎」。

檢方指控，fumée劉姓外場服務生2025年9月23日晚間，趁陳姓顧客用餐完畢拿國泰世華銀行信用卡結帳時，將自己同樣是國泰世華銀行外觀相同的信用卡掉包，將自己的卡交給陳，隔天就拿著陳男的信用卡購物。

2025年9月24日持陳男的信用卡到遠東SOGO百貨復興館香奈兒專櫃，刷卡消費12萬7100元香奈兒精品包。

陳在劉盜刷成功後收到銀行發送的消費簡訊，向銀行確認後立刻停卡，隨即報警，檢方偵辦，依業務侵占、偽造私文書及詐欺等罪嫌起訴劉，

法官審理認為，劉偵查中與任職餐廳和解並賠償，又與被害人及銀行調解成立，承諾分期賠償陳，且已依約履行第一期款項。

法官認為，劉利用職務之便掉包顧客信用卡還盜刷購買高價精品，考量他犯後認罪，並與被害人調解且履行賠償，犯後態度良好，依業務侵占罪判劉有期徒刑6月，依偽造私文書罪判處4月，訂應執行7月徒刑，得易科罰金21萬元。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

米其林 盜刷 信用卡 台北市

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