宜蘭首宗現金賄選案 員山鄉代參選人涉買票被羈押禁見

距離投票剩一個多月，宜蘭檢調持續查賄，懷疑員山鄉謝姓鄉代參選人涉嫌以每票1500元行賄，昨天兵分4路搜索，傳喚涉案6人，檢方複訊後依違反選罷法聲請羈押謝姓參選人獲准，馮姓椿腳10萬元交保。

宜蘭地檢署檢察官葉怡材昨天指揮縣刑大、宜蘭警分局、宜蘭縣調查站，持搜索票到謝姓參選人與椿腳住處搜索，傳喚謝男、馮姓椿腳等6人到案說明，葉怡材與主檢黃冠中漏夜訊問後，認謝、馮涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，聲請謝男羈押禁見，宜蘭地方法院今早裁准，馮男則由檢方諭令10萬元交保。

據了解，謝姓參選人涉嫌由馮帶領向選民拜票，以1500元現金行賄，至於確實的發放金額及人數，還在偵辦中。

宜蘭地檢署表示，不只現金，發送物資、走路工、招待旅遊或餐宴、贈送禮品禮券、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與投票意向掛鉤，都可能構成犯罪。對於任何企圖影響選民投票意向、破壞選舉公平之不法行為，一定會深入追查、嚴查速辦。呼籲民眾堅守「不買票、不賣票」，若發現不法請打法務部專線0800024099按4，最高獎金2000萬元，檢舉人身分一定會保密。