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才因恐嚇案服刑完又犯案 嘉義男持汽油彈砸鄰居家遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣46歲陳姓男子曾因放火燒毀住宅未遂遭判刑，沒想到今年8月底再度涉嫌製作2枚汽油彈，凌晨朝鄰居住宅投擲，造成2樓遮雨棚燒灼，所幸及時被發現，未釀成更大災害。嘉義地檢署偵查終結，依放火燒毀現供人使用住宅未遂及恐嚇等罪嫌起訴，考量陳男有類似前科及反覆犯案之虞，建請法院繼續羈押。

起訴書記載，陳男於8月31日凌晨2時至3時許，先到嘉義縣竹崎鄉一家超商購買2瓶冰火酒類飲料，再前往嘉義市林森東路一處加油站購買95無鉛汽油，將汽油裝入酒瓶，並撕破內衣塞入瓶口，製成2枚汽油彈。

當天凌晨4時30分許，陳男在自己住處利用瓦斯爐點燃汽油彈，隨後步行至吳姓女鄰居住家外，涉嫌將其中1枚汽油彈朝2樓遮雨棚投擲，造成遮雨棚留下燒灼痕跡，另1枚已點燃的汽油彈則放置在1樓屋外草皮。

吳女發現窗外出現火光，驚覺異狀立即報警，丈夫也趕到屋外阻止陳男。警方獲報到場，當場將陳男逮捕，並在遮雨棚查獲破碎酒瓶，另於草皮發現裝有汽油、瓶頸留有燒灼痕跡的酒瓶。

陳男在警詢及偵查時坦承犯行，供稱因為一直聽到隔壁鄰居家傳出女子求救聲，才會犯案，並表示自己有精神疾病就醫紀錄。檢方調閱相關病歷及證據後，認定其涉有放火及恐嚇罪嫌。

檢方調查，陳男過去曾因放火燒毀住宅未遂，遭嘉義地院判刑1年10月確定，另因恐嚇案件遭判拘役10天，今年7月2日才易科罰金執行完畢，不到2個月又犯案。

吳女也向警方表示，陳男今年1月13日、15日及端午節前後，曾多次前往住處騷擾。檢方認為陳男有反覆實施放火及恐嚇犯罪之虞，為保障被害人安全，除依法起訴，並建請法院繼續羈押。至於吳女丈夫另對陳男提出傷害告訴部分，則由警方另案移送。

放火前科仍不知悔改，嘉義男2枚汽油彈攻擊鄰宅遭求續押。聯合報系資料照
放火前科仍不知悔改，嘉義男2枚汽油彈攻擊鄰宅遭求續押。聯合報系資料照

嘉義 恐嚇 汽油 鄰居 災害 飲料

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