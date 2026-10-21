江熊一楓涉詐助理費遭重判 延押庭哭求交保、夫力挺選到底

民進黨籍彰化縣前議員江熊一楓在議員任職期間，詐領公費助理補助費487萬797元，被彰化地檢署依違反貪汙治罪條例起訴，彰化地院判處應執行有期徒刑4年6月，被羈押至今，由於羈押期即將屆滿，彰化地院今開庭審理，江熊一楓情緒激動，當庭痛哭辯駁，強調自己「不貪不取」，希望法官能讓她具保停押。

江熊一楓也登記參選下屆彰化縣議員，今日召開延押訊問庭，其夫婿83歲江昭儀擔任輔佐人到庭發言，他說，檢方以他們在美國有家屬，有逃亡之虞而羈押被告，但他們為了這次官司，財務陷入拮据，沒有逃亡的能力，請法官具保、停押，表達妻子絕對不會潛逃，並強調將提出上訴、也會競選到底。

江熊一楓則痛哭指出，她已羈押10個月，強調自己從政以來「不貪不取」，只因不諳助理費的使用，拿去做選民服務而誤蹈法網，她已認罪，且繳回犯罪所得，希望能具保停押。

今天開庭，只讓被告陳述意見，法官表示，將綜合檢、辯雙方的意見，交給合議庭評議，擇日宣布裁定結果。是否繼續延押，仍須由合議庭進一步審理裁定。

彰化縣前縣議員江熊一楓涉犯詐領助理費，一審被判有期徒刑4年6月，今日召開延押訊問庭，其夫婿83歲江昭儀擔任輔佐人到庭發言。記者林敬家／攝影