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遭親哥控A走老爸五倍券 張淑晶「獄中連線」連珠炮嗆：散布謠言

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

全台知名惡房東張淑晶被控竊取老父五倍券，遭親哥在新聞留言處砲轟「欠人的就要還」，憤而提告求償11萬元，一審敗訴。案件上訴二審，台北地院今開庭審理，目前還在監服刑的張淑晶以視訊方式遠距出庭，連珠砲痛批被哥哥散布不實謠言、媒體不實報導，扯遠了還一度被法官制止。

張淑晶過去當「二房東」起家，2014年起在新北市出租多處套房，不僅以「刊Ａ屋租Ｂ屋」手法誆騙租客，簽約時也要求房客在「連帶保證人」欄位留下親友聯絡資訊，事後再以侵占鑰匙、毀損家具、不付房租為由，控告住客詐欺、侵占等罪嫌，受害人數眾多。

張淑晶官司纏身，不僅與租客間訴訟不斷，還與親哥哥對簿公堂。2021年10月間，她因一次出庭聲稱要照顧年邁父母，請求法官判她無罪，相關言論讓張兄心生不滿，於新聞網頁留言處酸說「倒是你（妳）何時把老爸的五倍券還給老爸，讓他買營養品吃？」

張兄直言，「想藉貴刊轉告張淑晶，老爸有我照顧，你（妳）一點也不用擔心，更不要把老爸當藉口，欠人的就要還；家裡沒有你（妳），日子不會過得比較差」。

張兄留言內容事後被記者寫成新聞，張淑晶認為相關報導不實，憤而提告哥哥及週刊總編輯、撰文記者3人，請求連帶給付11萬元精神慰撫金；台北簡易庭審理，認為她的侵權行為損害賠償請求權已罹於時效，且報導內容與公共利益有關，一審判她敗訴。

案件上訴二審，北院今開庭審理，由於張淑晶目前仍於桃園女監服刑，今透過遠距視訊出庭；張兄則是親自出庭。張淑晶在螢幕另一頭瘋狂輸出，甚至一度扯遠，讓法官制止她講述與案情無關事項。

張淑晶解釋，報導當時她已經入獄，因此沒即時看到新聞內容，請求權還未屆期消滅。她也痛批，哥哥明知她都有帶母親去見爸爸，有盡照顧義務，卻被親哥哥利用媒體，大肆散布她拿爸爸五倍券的謠言，媒體更是未經查證就報導，侵害她的名譽。

張兄則表示，張淑晶早在2021年12月間對他提起刑事告訴，卻直到2024年才提民事訴訟，間隔超過整整2年，請求權已罹於時效；再者，張淑晶在2020年7月底取得父親的健保卡，並稱要領五倍券，事後卻不讓人查證，他才會選擇在媒體發言，並沒有要誣蔑妹妹的意思。

庭訊歷時近30分鐘，法官庭末諭知全案辯論終結，二審定今年11月11日宣判。

女房東張淑晶遭親哥指控A走老爸五倍券，提告求償11萬元。記者余承翰／攝影
女房東張淑晶遭親哥指控A走老爸五倍券，提告求償11萬元。記者余承翰／攝影

張淑晶 五倍券 老爸

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