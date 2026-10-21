檢察官吸毒釣出陳水扁批「太離譜」 陳昭姿：為何留言都在罵蔣萬安？

台北地檢署前檢察官劉忠霖涉嫌吸毒引發軒然大波，民進黨立委沈發惠表示，劉辦過毒品案件，質疑劉辦案因此影響當事人權益，沈還說，為何劉沒供出毒品來源卻可獲緩起訴處分？法務部長鄭銘謙表示會再去了解。

司法官學院49期的劉忠霖曾在台北地檢署公訴組服務2年，之後分配到查緝毒品專組任偵查檢察官2年，4年前轉任打擊民生犯罪專組辦偵查業務，今年8月調任打擊民生犯罪專組檢察官。

劉案發後主動請辭，台北地檢署行政調查，將劉移請檢察官評鑑委員會個案評鑑，刑事部分新北地檢署處分劉緩起訴命附戒癮治療。

立法院司委會今就「檢察官吸毒的法務部應對措施」請法務部專題報告，民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委張雅琳、沈發惠等人分別對毒品案辦案妥適性及劉過去辦案的影響提出質疑。

陳昭姿先告訴鄭銘謙，檢察官爆發吸毒案後，前總統陳水扁在Threads上發文指「太離譜」，「想知道原因」，不過，底下留言為何都在罵台北市長蔣萬安？陳問鄭「台北地檢署應該誰管？」、「檢察官有無供出毒品來源？」

張雅琳表示，劉2月吸毒被查獲仍繼續辦案，還是承辦主任檢察官因與劉是同學才發現劉的身分，查毒犯身分「難道要仰賴辦案的剛好認識？」

沈發惠則表示，先前聽聞劉忠霖沒有辦緝毒案件，但自司法院判決書查詢系統來看，劉辦過毒品案，檢察官吸毒並非小事，應調查的不是2月到現在劉辦過的案子，而是劉之前有沒有辦過的案件因染毒影響當事人權益或辦案不公。

沈發惠並表示，檢察官涉毒法律上沒有規定應加重刑度，不過，劉沒有供出毒品來源卻能獲得緩起訴，處分不合理。

鄭銘謙回應表示，劉近5年均在打擊民生犯罪專組辦案，工作以打詐為主，是否承辦過毒品案件及有無影響，仍須再去了解，此外，新北地檢署處分劉緩起訴後，已另分案再追查劉的毒品來源。

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民進黨立委沈發惠。聯合報系資料照