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退休警不滿生活摩擦 誣告鄰居「殺人未遂」法官怒判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

擔任警職20多年的楊姓男子離職後，不滿鄰居施放鞭炮、未修剪花木及路過攤位燈光刺眼，濫訴鄰居等3人涉殺人未遂罪嫌而被訴，楊矢口否認，法官認他對刑法何種情形構成殺人自有相當程度認識，因不滿其些微小事而擅自提告，認他犯誣告罪3罪，應執行6月。

檢方起訴，楊不滿鄰居施放鞭炮，與友人喧嘩產生音量，以及另名鄰居未修剪住家花木，恐因鞭炮掉落而釀災，甚至去年10月4日晚間行經鞭炮攤位，認該攤位燈光刺眼，恐致行車安全而釀禍，向當地員警誣指對方涉殺人未遂等，並提起刑事告訴。

據清查，楊陸續向警方報案已達165件，惟對他不滿其些微小事而擅自提告，令相關單位疲於奔命，經刑事局及警分局等調查後，大都查無實證而撤案。警方為此報請檢察官指揮，楊被訴誣告。

楊矢口否認有何誣告犯行，他辯稱，他沒有誣告，他認為誣告是要他提出來的證據是偽造或變造，或是提出來的事實、說出來的話是虛偽或是假的，他所提到的依據、事實、陳述的內容都沒有偽造、變造證據情形。

台南地院合議庭指出，楊認鄰居等3人均涉殺人未遂罪嫌，又所指鞭炮掉落、鄰居花木未修、攤販使用電線或使用電燈光照等情形，是他親身經歷事實，但3人行為未曾實際造成他受有何等傷害，抑或是有進一步具體對他實行危害生命舉措。

又2告訴人僅是他的鄰居，另名告訴人則與他不相識，他與3人更無仇隙可言，不具殺人故意，抑或是具有生命法益客觀危險性，他僅就其親身經歷，縫補告訴人3人具有殺人故意，顯是向承辦員警陳述客觀上與事實不符虛偽內容，自屬誣告行為無訛。

合議庭指出，楊為中央警察大學碩士畢業，於特種考試警察人員考試三等考試行政警察人員及格，自1998年至2022年1月間辭職為止，均擔任警職，且曾在學校修習刑法課程，對於刑法何種情形構成殺人，自有相當程度認識。

又一般人在住家內施放鞭炮、讓花木自由生長或為營業使用電線、燈具，均屬通常可見的日常生活行為，並無特殊生命危害客觀危險性，楊所提告內容，已然超出一般人可能發生錯誤評價的合理範疇，楊並非全然欠缺法律素養外行一般人。

同時，楊經員警再度確認後，仍欲對3人向承辦員警提起告訴，益徵他具有使告訴人3人受刑事處分意圖。法官認他犯誣告罪3罪，各處3月，應執行6月，可上訴。　

台南地院指出，楊男對刑法何種情形構成殺人自有相當程度認識，因不滿其些微小事而擅自提告，認他犯誣告罪3罪，應執行6月。聯合報系資料照
台南地院指出，楊男對刑法何種情形構成殺人自有相當程度認識，因不滿其些微小事而擅自提告，認他犯誣告罪3罪，應執行6月。聯合報系資料照

生活 殺人未遂 誣告 殺人 退休 鄰居 刑事局

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