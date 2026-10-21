屏東滿州鄉長古榮福涉賄被押 太太發臉書：沒有失格、參選到底

屏東縣滿州鄉長古榮福因涉嫌免費招待鄉旅遊、贈水蜜桃禮盒賄選，昨天被收押禁見，消息傳出震驚地方。古榮福的太太劉碧真今天在臉書發文及影片指出，所有支出都合法合理、公款公用，可以接受檢驗，古榮福沒有失格，會參選到底。

劉碧真影片指出，古榮福沒有失格，會參選到底，事實並非像網路新聞所說，是賄選招待鄉親去遊玩，這是每年都會辦的活動，所有支出都是合法合理、公款公用；清者自清，真相交給司法，公道留給時間，古榮福可以接受檢驗。4年來滿州的改變大家都看得到，希望鄉親能堅定與他站在一起，一起走。

她也發文指出，「在這段艱難的日子裡，我會替先生古榮福堅定走下去，毫不退縮地承擔起該承擔的責任。」「我們尊重司法，也會依法釐清事實、坦然面對一切…我願意代夫扛起，這條為家鄉努力的路，我們也會堅定走到底。」她也懇請鄉親在這個關鍵時刻，繼續給予古榮福堅定的支持與鼓勵。

屏檢調查，古榮福與樁腳村長等5人，今年5月免費招待鄉親兩天一夜出遊，價值約3000元，還贈水蜜桃禮盒約600元。檢警發動搜索，訊後認為古榮福涉犯選罷法投票行賄罪嫌，犯嫌重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。