台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

台中林姓女子和弟弟爭產敗訴，她接連攻擊、恐嚇對方律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠甩巴掌，遭7罪判刑1年至1年6月不等，部分已確定尚未定應執行刑；其中遭恐嚇女律師提民事求償50萬元，台中地院民事庭依侵害程度、林女經濟狀況富裕，判她應給付對方8萬元，可上訴。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，台中地院、台中高分院開庭期間，林女朝弟弟前後委任的3名女律師辱罵、飆三字經，還當庭作勢賞巴掌甚至追打、扯髮及潑不明液體，法院已依傷害、恐嚇罪2罪，判她1年2月、1年，全案已確定。

林女恐嚇、攻擊3名女律師案件開庭期間，時任中律公會理事長吳中和、秘書長今年2月10日到庭旁聽，林以被告身分出庭，卻要求2人自報身分，並誤認他們是記者，當眾違規在法庭內朝2人拍照，甚至揚言要殺了他們。

3月17日再開庭時，林女變本加厲，直接在法院走廊朝吳中和狠甩一巴掌，並持續爆粗口、咆哮大鬧；台中地院刑事一審再依3個恐嚇罪、1個個資法及1個傷害罪，5罪判她1年1月至1年6月不等，目前上訴二審中。

其中1名被害女律師再提民事訴訟，主張林女2025年6月9日在台中高分院第34法庭時，從被上訴人席走向她，不顧法官多次制止，當眾辱罵她「真他Ｘ的，妳是在詐騙」、「法律系的敗類」，甚至恫嚇「我真的快要殺人」，侵害她生命、身體等人格及名譽權，求償精神撫慰金50萬元。

對此，林女僅答辯聲明，原告之訴駁回。

台中地院民事庭查，林對女律師妨害名譽、恐嚇，刑事被判刑1年確定，其公然侮辱、誹謗及恐嚇女律師，足以貶損其人格、名譽，且讓她心生畏懼，構成侵權應給付精神撫慰金。

民事庭並根據侵害程度，考量林女二技畢業、經濟狀況富裕，認為求償50萬元過高，判林女應給付女律師8萬元。