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李李仁、陶晶瑩「辣杯杯」糾紛現新事證 前董座採購近6萬包零食涉背信

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人李李仁陶晶瑩夫妻自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」與合夥人吉品養生公司實際負責人劉吉仁傳出糾紛，2年前辣杯杯告發劉涉詐欺不起訴確定，檢方以發現新事證查出，劉吉仁在任職辣杯杯董座期間，涉嫌片面授意員工向吉品二度採購3款麻辣零食共近6萬包，使辣杯杯喪失尋求廠商、議價、磋商機會，台北地檢署今偵結，依背信罪嫌起訴劉。

李李仁、陶晶瑩夫妻2021年間邀請劉吉仁、白佩玉夫妻等人合資成立辣杯杯公司，劉自辣杯杯成立起至2022年5月擔任董事長，同時也是吉品養生公司實際負責人。

起訴指出，劉吉仁在2021年年中得知辣杯杯有意推出麻辣口味零食，涉嫌罔顧全體股東權益，在股東會上讓全體股東「盲吃」黑芝麻夾心絲、鱈魚杏仁脆片、鱈魚切片等3款麻辣零食，股東會只決定販售口味，並未討論與決定向哪家廠商、以何種價格採購零食，在沒有磋商、議價、簽約情形下，片面授意員工向吉品公司採購3款零食。

檢方追查，劉吉仁涉嫌授意員工二度採購零食近6萬包，直到2022年1月第一批零食交付辣杯杯公司，辣杯杯公司才愕然得知完成採購案，當時正值直播帶貨銷售的關鍵時刻，只好行銷、販售這批零食。

辣杯杯2022年3月間收到2批近6萬包麻辣零食的發票，貨款共315萬餘元，發現進貨價格偏高、上游廠商是吉品公司。劉以吉品公司負責人身分向辣杯杯說明，代替吉品公司直接出貨給辣杯杯，兩家公司採互信原則合作，故無報價也無合約；吉品公司出貨3款零食價格每包43元、72元、43元，價差每包9.5元、22元、13元，價差共計88萬8381元。

檢方認定，劉涉嫌片面授意採購案，使辣杯杯喪失透過自由市場比價機制尋求最優合作廠商，及議價、磋商等最有利條件的機會，損害辣杯杯財產利益，涉刑法背信罪，依法起訴。

陶晶瑩的麻辣燙品牌「辣杯杯」。圖／摘自臉書
陶晶瑩的麻辣燙品牌「辣杯杯」。圖／摘自臉書

陶晶瑩 李李仁 零食 藝人 詐欺

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