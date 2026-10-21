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酒駕撞死運將逃逸判10年 歌手邱軍願付200萬求輕判

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

歌手邱軍前年在餐酒館飲酒後開車撞死李姓運將，未報案叫救護車，也未下車查看，反而闖紅燈加速駛離現場，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事逃逸致死等罪判刑10年，案經上訴，台灣高等法院今開庭，邱軍表示「我對不起被害人和家屬」，願意接受法律制裁，請求法官從輕量刑。

邱軍委任律師也表示，邱軍母親在屏東已和親友籌措到200萬元，雖家屬已提出民事訴訟，但邱軍願意在宣判之前，先行給付給李的母親及前配偶各100萬元。

檢察官指出，邱軍案發後有滅證、串證行為，一審卻從輕量刑有矛盾之處，一審未實際審酌邱軍演藝事業重創，而沒有履行和解條件的能力。李家屬委任律師指出，一審是以邱軍願意一次給付350萬元，因和解未成立而未履行，從輕量刑，但從今日陳述來看，邱軍根本沒有能力一次給付350萬元，一審以此為從輕量刑條件不當。

律師指出，一審審理時，被害人家屬和解條件為一次給付500萬元，但因邱軍18歲高中畢業都在工地工作，本身沒有資產，且是屏東原住民經濟狀況糟，是透過家人到處借款，仍無法與被害人家屬達成共識，以至於未給付分文。高院今言詞辯論終結，定11月25日宣判。

邱軍2024年12月27日凌晨0時許起至4時，在基隆市仁愛區「BZ CORNER」餐酒館內飲用生啤酒及小米酒後，駕車上路欲前往女友位於七堵的住處休息。未料，邱軍行經信一路時，撞擊在路邊候客的李姓、陳姓運將。

李則因頭部受創嚴重，經醫院緊急手術，仍因腦損傷併發支氣管膿瘍及肺炎身亡；陳則是肩膀、小腿、膝部擦挫傷。目睹車禍過程的民眾追上邱軍駕駛的汽車，並敲擊車窗大聲呼喊「你撞到人了」，邱軍因擔心酒駕一事敗露，未報警叫救護車、也未下車查看、或留在現場，逕自駕車闖紅燈離開。

一審基隆地方法院國民法官庭考量邱軍曾經酒駕獲緩起訴處分，卻未記取教訓再度酒駕造成傷亡，且為顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車逃逸，還將肇事車輛送廠維修、企圖滅證，判刑10年。檢方和邱軍皆針對量刑上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍前年酒駕撞死李姓運將肇事逃逸，一審判刑10年，台灣高等法院今開庭，邱軍表示願接受法律制裁，「我對不起被害人和家屬」。記者林孟潔／攝影
歌手邱軍前年酒駕撞死李姓運將肇事逃逸，一審判刑10年，台灣高等法院今開庭，邱軍表示願接受法律制裁，「我對不起被害人和家屬」。記者林孟潔／攝影

酒駕 歌手 邱軍 屏東 運將

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