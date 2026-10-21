為水費反目！台中男持磚塊爆頭、潑98%濃硫酸毀人雙眼 最新判決出爐

台中市莊姓男子因租用水費糾紛，與前來討債的李姓、陳姓男子發生激烈口角，撿拾路邊磚頭狂砸李男頭部，隨後更持濃度高達98%的濃硫酸朝陳男頭臉部猛潑，導致陳男全身22%化學性灼傷、左眼視力完全毀敗。一審依傷害及重傷害罪，合併判處莊男9年6月徒刑，案經上訴，台中高分院近日駁回上訴，維持原判。

判決指出，2025年8月2日下午5時許，李姓男子偕同陳姓友人，前往莊姓男子位於台中市的住處，向其索討水費，雙方爆發激烈口角。莊男一時情緒失控，隨手撿拾路邊的磚頭朝李男猛烈丟擲，造成李男頭部外傷併發雙側創傷性蜘蛛網膜下出血、硬腦膜下出血，以及顏面與唇部達10公分的撕裂傷、牙齒缺損等嚴重傷勢。

隨後，莊男明知強酸潑灑人體將造成難以回復的重傷，竟又拿出一瓶從工地帶回、濃度高達98%的濃硫酸，直接朝陳男的正面頭臉部潑灑。

陳男閃避不及，顏面、雙眼、頸部、前胸及雙手、左腳受到2至3度化學性灼傷，燒燙傷面積占體表面積約22%。經緊急送往童綜合醫院及台中榮總救治後，陳男左眼視力已無法辨識光感，視能完全毀敗，右眼視力嚴重衰退至僅能勉強辨識眼前5公分的手指，視能遭到嚴重減損。

台中地院審酌，莊男僅因金錢口角便恣意以磚頭、強酸攻擊被害人，造成被害人承受生理上極大痛苦，且雙目視能毀敗形同餘生面臨重大不便，犯後初期避重就輕，也未與被害人達成和解與賠償，分依傷害、重傷害罪，分判1年10月、8年6月徒刑，應執行9年6月。

莊男認量刑過重，上訴台中高分院，二審近日審結，認定原審量刑妥適，駁回上訴，尚未確定。