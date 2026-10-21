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北部3企業涉盜用高階專業3D模型軟體 侵權市值8億26人被送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事警察局查獲3家企業涉嫌長期盜用國外高階專業軟體，包括3D列印模型處理及建築資訊模型軟體，單套價格最高達450萬元。警方查扣電腦主機、筆電及網路儲存伺服器等證物，估計侵權軟體總市值約8億元，將3名企業負責人及23名員工，依違反著作權法罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊接獲比利時、芬蘭2家外商報案，指國內多家企業長期未經合法授權，使用他們開發的專業軟體。權利人透過數位權利管理（DRM）系統紀錄及分析，發現相關軟體遭侵權使用超過1000次。

警方調查，遭盜用的軟體包括比利時商開發、專用於3D列印及模型處理的「Magics」及「3-Matics」，每套價格分別約240萬元及450萬元；另有芬蘭商開發的「Tekla Structures」建築資訊模型軟體，每套約110萬元。

刑事局成立專案小組追查，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，並向法院聲請搜索票。今年7月起，分3波前往台北市內湖區、新北市土城區及鶯歌區3家企業據點搜索，查獲涉嫌非法安裝盜版軟體的電腦主機、筆記型電腦、網路儲存伺服器及硬碟等證物，帶回周姓（64歲）、周姓（72歲）男子及張姓女子（37歲）等3名負責人及3家公司員工23人。

警方表示，這3家公司自國外網站下載或購買盜版軟體，權利人估計，侵權軟體總市值約8億元，全案依涉嫌違反著作權法罪嫌，移送士林、新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，企業使用高階專業軟體應取得合法授權，切勿心存僥倖、為節省成本而使用盜版軟體，否則除可能面臨刑事責任，也須承擔民事求償，甚至影響企業聲譽及營運。

刑事局查獲台北、新北3家公司涉嫌盜用高階軟體，查扣電腦主機。記者林保光／翻攝
刑事局查獲台北、新北3家公司涉嫌盜用高階軟體，查扣電腦主機。記者林保光／翻攝

刑事局查獲台北、新北3家公司涉嫌盜用高階軟體。記者林保光／翻攝
刑事局查獲台北、新北3家公司涉嫌盜用高階軟體。記者林保光／翻攝

刑事局查獲台北、新北3家公司涉嫌盜用高階軟體。記者林保光／翻攝
刑事局查獲台北、新北3家公司涉嫌盜用高階軟體。記者林保光／翻攝

模型 軟體 市值 3D列印

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