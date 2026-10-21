台中東區驚傳賄選…前里長涉招待旅遊 與現任參選人雙雙遭收押

台中東區東英里傳出賄選，前里長林德興上屆選舉時捲入虛遷戶籍案遭判刑確定、褫奪公權並喪失里長資格，他和本屆里長參選人王秋福涉嫌以補助300元至800元旅遊方式，帶250多名里民赴台南、彰化一日遊，台中地檢署昨拘提2林、王，複訊後依違反選罷法將2人聲押獲准。

台中地檢指出，經太平分局通報東區東英里里長涉嫌以「里辦公室」名義，補助里民參加自強活動，期間有拜票等賄選情形，指派檢察官洪瑞君20日指揮、搜索5處，拘提林德興、王秋福，並通知30名證人到案。

檢方查，林德興先前是東英里里長，王秋福為本屆里長參選人，林今年3月以「里辦」名義名義舉辦里民聯誼自強活動，公告每人收費1400元，年滿65歲里民由「里辦」補助900元（里民出資500元），其餘每人補助400元（里民出資1000元）。

今年4月14日，林德興率250多位里民前往台南、彰化一日遊，實際該行程含車資、餐費、門票等，每人成本約1300元，經補助後讓65歲以上參加者、一般里民，各受有價值約800元、300元的旅遊利益，林、王並在行程中向里民拜票、請託，約請投票支持王秋福。

檢方複訊後，認定王、林涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，漏夜將2人向台中地院聲請羈押禁見，中院已裁准，其餘證人訊後均請回。

林德興2022年參選東英里里長期間，因囑託支持他的選民虛遷戶籍，林並順利當選，台中地院一審2025年6月依意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票罪判他5月徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年，上訴二、三審後，今年7月7日駁回確定，林喪失里長資格，改由里幹事代理。