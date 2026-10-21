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2歲女童「萱萱」慘遭丟洗衣機、痛毆虐死 狠男至今仍否認再押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中2歲女童「萱萱」年初遭虐死，檢方起訴楊姓生母、林姓男友，指控林男痛毆女童、丟進洗機、拿膠帶纏繞頭，甚至用吹風機燒燙，全案更牽扯警政、社政通報延遲爭議，林目前羈押中將由國民法官審理，但他至今仍否認凌虐女童，台中地院裁定他自11月3日起延長羈押禁見2月，可抗告。

台中地檢署查，林男（44歲）和楊女、女童2025年10月起在太平區租屋，同年12月再搬到北屯區。

檢方指出，林男11月底將女童抱起丟入洗衣機並關上蓋子，女童嚇到大哭，經楊女阻止後才改命小孩去客廳罰站，但林見女童哭泣又拿透明膠帶從她額頭到下巴、雙手，以繞圈方式黏捆，僅留下鼻子供其呼吸，楊女見狀將膠帶剪開。

林又將女童丟進衣櫥、廁所，多次痛毆釀她雙眼釀瘀青，今年1月間又多次徒手、持伸縮桿毆打女童，並對她拋摔撞擊牆壁、床舖，造成其左大腿腫脹久未能癒，2月間又狠甩巴掌，還殘忍將吹風機切至熱風模式，近距離用高溫熱風直吹她左大腿腫脹處釀燒燙傷。

女童因長期遭毆全身傷痕累累，包括腦出血、骨折及四肢多處新舊傷，林為敷衍楊女要求將女童送醫，今年1月27日至30日間，連續4天只帶女童去國術館貼藥布，但女童2月10日起意識模糊，最終因顱腦損傷、手腳骨折引發敗血症，2月14日死亡。

檢方偵結依對於未滿7歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪嫌起訴林男，全案將由國民法官審理；另楊女部分，檢方也認為她消極不作為，依過失致死罪嫌起訴她，另由一般庭審理。

台中地院10月7日開庭訊問，林男仍否認傷害、凌虐女童，但根據楊女、親友、社區管理員、國術館人員、警方及法醫證詞，女童傷勢、相關對話紀錄等，認為他嫌疑重大，且所犯是10年以上重罪，林過去也因妨害兵役遭通緝，顯有逃亡之虞，更有和楊女串供可能。

中院仍認林有羈押必要，裁定他自11月3日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中2歲女童「萱萱」遭虐死案，林姓男子否認凌虐，台中地院裁定自11月3日起延長羈押禁見2個月。示意圖，聯合報系資料照
台中2歲女童「萱萱」遭虐死案，林姓男子否認凌虐，台中地院裁定自11月3日起延長羈押禁見2個月。示意圖，聯合報系資料照

女童 洗衣機 虐童 小孩

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