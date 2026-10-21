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醉漢沿街揮舞水果刀 闖台南地檢署地下室 嚇壞路人下場出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

邱姓男子酒後情緒不穩，9月27日下午用50元買了一把水果刀，手上揮舞水果刀，沿台南安平區郡平路一路行走到台南地檢署國平路側門，路人見狀嚇得報警，他並持刀進入南檢地下室1樓樓梯間，隨即被法警逮捕後送辦，法官認他犯恐嚇公眾罪判刑4月。

檢方起訴，案發前，邱前往連鎖生活百貨商店以50元購買水果刀1把，當天下午1時45分手上揮舞水果刀沿台南安平區郡平路，途經府平公園一路行走至南檢國平路側門一路行走至台南地檢署國平路側門，並持該水果刀進入地下室1樓樓梯間，令路過民眾心生畏懼，致生危害於公眾安全。

路人見狀感到危險報警，經警獲報於下午2時10分許到場處理，當場扣得邱所有水果刀一把。

邱於警詢及偵查中坦承不諱，與現場目擊證人於警詢時證述情節大致相符，且有酒精測定紀錄表、路口監視器畫面截圖、現場照片等佐證，事證明確。

檢方指出，邱所為涉犯恐嚇公眾罪嫌，同時，依卷內事證顯示邱僅攜刀進入地檢署地下室，走至樓梯間時旋遭法警逮捕，並未對法警等人施以任何強暴脅迫行為，與妨害公務罪構成要件有間，不另為不起訴處分。

台南地院審酌，邱沿郡平路途經府平公園，行走至南檢國平路側門並進入地下室1樓樓梯間，期間並有持水果刀1把揮舞行為，已使鄰近路人心生畏懼，對於社會治安造成不當影響。惟念他犯罪後坦承犯行，態度尚可等一切情狀，認他犯恐嚇公眾罪判刑4月，可易科罰金，扣案水果刀沒收。　  

邱男揮舞水果刀，沿台南安平區郡平路一路行走到台南地檢署國平路側門，並持刀進入地下室1樓樓梯間，隨即被法警逮捕送辦。聯合報系資料照
邱男揮舞水果刀，沿台南安平區郡平路一路行走到台南地檢署國平路側門，並持刀進入地下室1樓樓梯間，隨即被法警逮捕送辦。聯合報系資料照

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