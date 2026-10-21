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台東農路拓寬案持續延燒 檢調約談吳俊立後凌晨聲押

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府農路拓寬工程疑涉圖利案，檢調偵辦追查再有重大進展。前縣長吳俊立昨遭列為被告，經檢調約談後移送地檢署複訊。檢察官漏夜偵訊，於今凌晨以仍有相關人員尚未到案，且有串證及逃亡之虞為由，向法院聲請羈押。

地檢署指揮調查局東部機動工作組、台東縣調查站及廉政署人員展開行動，昨將吳俊立帶回調查，晚間再移送地檢署接受檢察官訊問。

吳俊立進入地檢署前面對媒體時表示，選前搞這動作，大家很清背後情況，趕快釐清案情。經過長時間訊問後，檢方於凌晨1時許向法院提出羈押聲請，後續將由法院召開羈押庭審理。

這起案件由地檢署與調查局台東縣調查站共同偵辦，調查重點為縣府辦理農路拓寬工程，是否涉及不當圖利吳俊立家族相關利益。檢調自7月底展開調查後，陸續將多名涉案人員移送偵辦，其中包括縣府農業處長許家豪、當時負責承辦業務的科長蔡明翰，以及身兼吳秘書與東映渡假村員工等身分的邱嘉平，相關人員先後遭法院裁定羈押。

隨著調查持續深入，檢調也發現有多名縣議員可能與案件存在關聯。不過，台東縣議會自9月初起進入為期一個多月的定期會期間，相關調查行動一度受到議員身分及法律程序等因素影響。

雖然期間未持續約談或傳喚相關人員，檢調仍持續整理資料、分析證據，並未停止追查。隨著縣議會定期會於12日結束，辦案人員隨即展開新一波行動，將調查重心轉向關鍵人物吳俊立，並搜索包括其住處，以及其胞妹、議長吳秀華的服務處等地點。

目前全案仍由司法機關持續調查，吳俊立遭檢方聲請羈押後，是否准押及後續案情發展，仍有待法院裁定與檢調進一步釐清。

前台東縣長吳俊立昨晚遭移送台東地檢署接受複訊，檢調持續追查農路拓寬案相關事證。記者尤聰光／攝影
前台東縣長吳俊立昨晚遭移送台東地檢署接受複訊，檢調持續追查農路拓寬案相關事證。記者尤聰光／攝影

檢調 聲押 台東 廉政署

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