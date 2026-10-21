涉贈雞蛋、桂竹筍、雞湯 新竹橫山鄉代參選人涉賄選 檢方聲押2人

新竹縣橫山鄉鄒姓鄉民代表參選人涉嫌賄選，新竹地檢署日前接獲情資，指鄒姓候選人疑似以雞蛋、桂竹筍、雞湯等禮品向選民行賄，檢警於昨天傳喚鄒姓候選人、姜姓共犯及7名選民共9人到案，並查扣候選人持用的手機等物。檢察官訊問後，認鄒姓候選人及姜姓共犯涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，且有串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署指出，檢察長柯宜汾高度重視本案，指示主任檢察官蔡宜臻、邱志平統籌規畫，由檢察官蘇聖峯指揮新竹縣警察局刑事警察大隊及橫山分局共同偵辦。

經查，鄒姓候選人涉嫌於今年5月間，陸續交付雞蛋、桂竹筍、雞湯等具有價值的禮品給選民，疑似藉此換取選民支持，涉及對有投票權人交付賄賂。檢方訊問後，認為鄒姓候選人及姜姓共犯犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，依法向法院聲請羈押禁見，後續仍待法院裁定。

新竹地檢署呼籲，選舉是民主政治的基石，候選人及助選人員應以政見與服務爭取選民認同，切勿透過餽贈財物或提供不正利益影響投票意向；民眾若發現疑似賄選或其他妨害選舉情事，可撥打檢舉賄選專線「0800-024-099按4」，提供具體事證。檢方將持續結合警察、調查等機關力量，積極查察妨害選舉案件，依法嚴正偵辦，維護選舉公平。