快訊

薔琵颱風並列風王維持顛峰 逼台時降中颱…專家示警1原因風場相當巨大

聽新聞
0:00 / 0:00

寶碩財務科技涉假交易掏空4600萬 前總經理300萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

寶碩財務科技公司前總經理林進財，被控利用跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，將工程重複發包給子公司成欣與妍安，掏空寶碩近5000萬元資金，調查局昨天搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林進財300萬交保、限制出境出海。

同案約談妍安公司時任負責人郭泰杉200萬交保、寶碩財務科技任副總游輝在150萬交保、寶碩財務科技轉投資台農科時任總經理劉家銘、成欣公司實質負責人張美雲各100萬交保、台農科時任負責人錢逸森80萬交保、台農科股東陳舒棻（劉家銘妻子）30萬交保、均限制出境出海。

檢調追查，昶陽能源公司在台南關廟、屏東竹田鄉開發太陽能電廠，2021年7月，林進財與游輝在主導寶碩與昶陽簽訂不實合約，將完工的太陽能電廠工程發包給寶碩，藉由假交易虛增寶碩5000萬營業額，寶碩再轉包給子公司成欣與妍安，分別支付2800萬元、1800萬元，部分資金透過層層轉匯方式，流入林進財帳戶。

調查顯示，寶碩財務科技百分百持有旗下子公司寶固，且寶固、成欣與妍安共同持有台農科股權，而台農科又實質控制昶陽能源公司，林進財明知昶陽能源的案場早已施作完畢，卻利用虛假工程合約掏空資產，部分資金流入自己可掌控帳戶、以及台農科公司帳戶。

寶碩財務科技深根金融資訊與財務工程研發逾30年，開發「認購權證發行管理系統」、國內第一套「虛擬交易所」教學研究，主要業務是應用系統軟體設計開發、系統整合服務業，2022年8月正式轉型跨足太陽能光電與智慧儲能等綠能工程領域。

寶碩財務科技任副總游輝在（左）涉掏空150萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
寶碩財務科技任副總游輝在（左）涉掏空150萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

台農科時任總經理劉家銘涉掏空100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
台農科時任總經理劉家銘涉掏空100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

台農科股東陳舒棻涉掏空30萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
台農科股東陳舒棻涉掏空30萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

台農科時任負責人錢逸森涉掏空80萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
台農科時任負責人錢逸森涉掏空80萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

成欣公司實質負責人張美雲涉掏空100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
成欣公司實質負責人張美雲涉掏空100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

妍安公司時任負責人郭泰杉涉掏空200萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝
妍安公司時任負責人郭泰杉涉掏空200萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝

寶碩科技工程師王思閎涉掏空20萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
寶碩科技工程師王思閎涉掏空20萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

寶碩財務科技前總經理林進財涉掏空300萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
寶碩財務科技前總經理林進財涉掏空300萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

掏空 財務 交保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

上櫃公司前總經理涉違證交法 檢調兵分10路搜索

散熱大廠奇鋐爆內線交易！調查局搜索約談5人 奇鋐科技處長100萬交保

起訴26人 博弈集團偽裝網購洗錢40億

嘉義竹崎村長參選人涉買票 檢聲押禁見法院裁定5萬交保

相關新聞

寶碩財務科技涉假交易掏空4600萬 前總經理300萬交保

寶碩財務科技公司前總經理林進財，被控利用跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，將工程重複發包給子公司成欣與妍安，掏空寶碩近5000萬元資金，調查局昨天搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林進財300萬交保、限制出境出海。

寶碩財務科技跨足太陽能光電爆掏空 前總經理涉A錢送辦

調查局獲報指出，寶碩財務科技公司前總經理林進財，疑藉由公司跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，透過非常規交易再將工程發包給子公司成欣與妍安，輾轉掏空寶碩近5000萬元資金，新北市處昨天搜索約談10人到案，林進財凌晨移送台北地檢署，全案朝違反證交法偵辦。

買房踩雷！交屋驚見8成地磚空心＋全屋大漏水 買家怒告結果出爐

有名女子5年前買下桃園一處屋齡近28年中古屋，交屋後驚見多處漏水，室內近八成地磚空心，怒告原屋主求償70萬餘元並要求房仲退還仲介費。桃園地院認定房屋交屋前有瑕疵，扣除折舊後，判原屋主應退還41萬4053元，駁回對仲介及其餘被告的侵權與連帶賠償請求。

招待旅遊還送禮盒 屏縣滿州鄉長古榮福涉賄遭押

選前不到四十天，屏東縣滿州鄉長古榮福涉以免費招待鄉親兩天一夜旅遊、贈水蜜桃禮盒賄選，屏東地檢署偵辦昨向法院聲押禁見獲准。尋求連任的古榮福，面對前鄉長余增春挑戰，上演「前後任對決」，兩人實力相當，古遭收押對選情投下震撼彈。屏東縣府將派任代理鄉長，這也是年底大選屏東縣第一個鄉長參選人涉賄遭收押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。