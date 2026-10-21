寶碩財務科技涉假交易掏空4600萬 前總經理300萬交保

寶碩財務科技公司前總經理林進財，被控利用跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，將工程重複發包給子公司成欣與妍安，掏空寶碩近5000萬元資金，調查局昨天搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林進財300萬交保、限制出境出海。

同案約談妍安公司時任負責人郭泰杉200萬交保、寶碩財務科技任副總游輝在150萬交保、寶碩財務科技轉投資台農科時任總經理劉家銘、成欣公司實質負責人張美雲各100萬交保、台農科時任負責人錢逸森80萬交保、台農科股東陳舒棻（劉家銘妻子）30萬交保、均限制出境出海。

檢調追查，昶陽能源公司在台南關廟、屏東竹田鄉開發太陽能電廠，2021年7月，林進財與游輝在主導寶碩與昶陽簽訂不實合約，將完工的太陽能電廠工程發包給寶碩，藉由假交易虛增寶碩5000萬營業額，寶碩再轉包給子公司成欣與妍安，分別支付2800萬元、1800萬元，部分資金透過層層轉匯方式，流入林進財帳戶。

調查顯示，寶碩財務科技百分百持有旗下子公司寶固，且寶固、成欣與妍安共同持有台農科股權，而台農科又實質控制昶陽能源公司，林進財明知昶陽能源的案場早已施作完畢，卻利用虛假工程合約掏空資產，部分資金流入自己可掌控帳戶、以及台農科公司帳戶。

寶碩財務科技深根金融資訊與財務工程研發逾30年，開發「認購權證發行管理系統」、國內第一套「虛擬交易所」教學研究，主要業務是應用系統軟體設計開發、系統整合服務業，2022年8月正式轉型跨足太陽能光電與智慧儲能等綠能工程領域。

寶碩財務科技任副總游輝在（左）涉掏空150萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

台農科時任總經理劉家銘涉掏空100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

台農科股東陳舒棻涉掏空30萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

台農科時任負責人錢逸森涉掏空80萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

成欣公司實質負責人張美雲涉掏空100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

妍安公司時任負責人郭泰杉涉掏空200萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝

寶碩科技工程師王思閎涉掏空20萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影