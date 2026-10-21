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買房踩雷！交屋驚見8成地磚空心＋全屋大漏水 買家怒告結果出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有名女子5年前買下桃園一處屋齡近28年中古屋，交屋後驚見多處漏水，室內近八成地磚空心，怒告原屋主求償70萬餘元並要求房仲退還仲介費。桃園地院認定房屋交屋前有瑕疵，扣除折舊後，判原屋主應退還41萬4053元，駁回對仲介及其餘被告的侵權與連帶賠償請求。

判決指出，雙方於2021年9月間簽訂房屋買賣契約，當時劉男尚未成年，由雙親代理相關交易，房屋於二個月內完成所有權移轉登記並點交。王女收屋後，赫然發現房屋有漏水及地磚空心等問題，交易半年內於2022年提告，並將劉男父母、兩名房仲及房屋仲介公司均列被告。劉男於訴訟期間成年，去年具狀承受訴訟。

審理期間，法院委託桃園市土木技師公會鑑定，發現房屋主臥室、其他臥室、客廳及陽台等處有漏水情形，研判可能與屋頂樓板滲漏有關；地磚空心問題也相當嚴重，室內約78％地磚每片有兩處以上空心，約66％更有三處以上空心。鑑定當時雖未發現明顯隆起或裂縫，但法院認為，空心情形遍布室內，已影響房屋正常品質及使用，並有日後地磚破裂、脫落的風險。

法院另查，該棟大樓1993年底竣工，交屋時屋齡已近28年，因此計算修繕費用時，須考量房屋及相關設備的折舊。根據鑑定結果及折舊等因素核算，漏水修繕費用為35萬807元，地磚修繕費用為6萬3246元，合計41萬4053元，認定劉男應返還相應價金。

至於王女主張賣方及房仲刻意隱瞞屋況，法院認為，房屋存在瑕疵與被告是否明知瑕疵、故意不告知，是不一樣的問題。王女提出的照片拍攝於2022年7月間，無法以此證明交易前賣方或其父母已知悉相關問題；對話錄音內容也不足以證明被告有故意隱匿的情形。

法院並指出，房仲並非專業建築檢測人員，若瑕疵無法透過一般觀察察覺，尚不能僅因房屋事後被鑑定出問題，就認定房仲有過失。因此，法院判劉男應返還王女41萬餘元；至於王女向劉男雙親、房仲及中信房屋仲介公司請求賠償，以及要求返還8萬4000元仲介費等其餘請求，均予駁回。

王女購買桃園某大樓近28年中古屋，交屋後發現有多處漏水痕，室內近八成地磚空心，怒告原屋主求償70萬餘元並要求房仲退還仲介費，桃園地院扣除折舊，判原屋主需退還修繕漏水、地磚等費用41萬餘元。示意圖非新聞事件。記者陳恩惠／攝影
王女購買桃園某大樓近28年中古屋，交屋後發現有多處漏水痕，室內近八成地磚空心，怒告原屋主求償70萬餘元並要求房仲退還仲介費，桃園地院扣除折舊，判原屋主需退還修繕漏水、地磚等費用41萬餘元。示意圖非新聞事件。記者陳恩惠／攝影

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