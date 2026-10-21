寶碩財務科技跨足太陽能光電爆掏空 前總經理涉A錢送辦

澎湖爆發統一發票詐領案，男子張宇呈、張佑愿分持兩張中獎千萬，以及一張廿萬元發票，前往金融機構兌獎，行員發覺有異拒絕，並通報警方調查，另同夥許銘任也嘗試小額兌獎，警方查出有詐領嫌疑，前天拘捕三人，發現已有廿多張成功兌獎，領走十九萬餘元，澎湖地檢署認定三人犯嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，另名有運動背景的趙姓男子警詢後請回。

2026-10-21 00:00