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寶碩財務科技跨足太陽能光電爆掏空 前總經理涉A錢送辦
調查局獲報指出，寶碩財務科技公司前總經理林進財，疑藉由公司跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，透過非常規交易再將工程發包給子公司成欣與妍安，輾轉掏空寶碩近5000萬元資金，新北市處昨天搜索約談10人到案，林進財凌晨移送台北地檢署，全案朝違反證交法偵辦。
同案約談包括寶碩財務科技任副總游輝在、寶碩財務科技轉投資公司台農科時任總經理劉家銘、成欣實質負責人張美雲、妍安時任負責人郭明昌、台農科股東陳舒棻（劉家銘妻子），陳女稍早訊後30萬交保、限制出境出海。
檢調追查，昶陽能源公司在台南關廟、屏東竹田鄉開發太陽能電廠，2021年7月，林進財與游輝在主導寶碩與昶陽簽訂不實合約，將完工的太陽能電廠工程發包給寶碩，藉由假交易虛增寶碩5000萬營業額，寶碩再轉包給子公司成欣與妍安，分別支付2800萬元、1800萬元，部分資金透過層層轉匯方式，流入林進財帳戶。
調查顯示，寶碩財務科技百分百持有旗下子公司寶固，且寶固、成欣與妍安共同持有台農科股權，而台農科又實質控制昶陽能源公司，林進財明知昶陽能源的案場早已施作完畢，卻利用虛假工程合約掏空資產，部分資金流入自己可掌控帳戶、以及台農科公司帳戶。
寶碩財務科技深根金融資訊與財務工程研發逾30年，開發「認購權證發行管理系統」、國內第一套「虛擬交易所」教學研究，主要業務是應用系統軟體設計開發、系統整合服務業，2022年8月正式轉型跨足太陽能光電與智慧儲能等綠能工程領域。
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