聽新聞
0:00 / 0:00

寶碩財務科技跨足太陽能光電爆掏空 前總經理涉A錢送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報指出，寶碩財務科技公司前總經理林進財，疑藉由公司跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，透過非常規交易再將工程發包給子公司成欣與妍安，輾轉掏空寶碩近5000萬元資金，新北市處昨天搜索約談10人到案，林進財凌晨移送台北地檢署，全案朝違反證交法偵辦。

同案約談包括寶碩財務科技任副總游輝在、寶碩財務科技轉投資公司台農科時任總經理劉家銘、成欣實質負責人張美雲、妍安時任負責人郭明昌、台農科股東陳舒棻（劉家銘妻子），陳女稍早訊後30萬交保、限制出境出海。

檢調追查，昶陽能源公司在台南關廟、屏東竹田鄉開發太陽能電廠，2021年7月，林進財與游輝在主導寶碩與昶陽簽訂不實合約，將完工的太陽能電廠工程發包給寶碩，藉由假交易虛增寶碩5000萬營業額，寶碩再轉包給子公司成欣與妍安，分別支付2800萬元、1800萬元，部分資金透過層層轉匯方式，流入林進財帳戶。

調查顯示，寶碩財務科技百分百持有旗下子公司寶固，且寶固、成欣與妍安共同持有台農科股權，而台農科又實質控制昶陽能源公司，林進財明知昶陽能源的案場早已施作完畢，卻利用虛假工程合約掏空資產，部分資金流入自己可掌控帳戶、以及台農科公司帳戶。

寶碩財務科技深根金融資訊與財務工程研發逾30年，開發「認購權證發行管理系統」、國內第一套「虛擬交易所」教學研究，主要業務是應用系統軟體設計開發、系統整合服務業，2022年8月正式轉型跨足太陽能光電與智慧儲能等綠能工程領域。

妍安公司實質負責人張美筠遭調查局約談。記者張宏業／攝影
妍安公司實質負責人張美筠遭調查局約談。記者張宏業／攝影

台農科時任總經理劉家銘遭調查局約談。記者張宏業／攝影
台農科時任總經理劉家銘遭調查局約談。記者張宏業／攝影

寶碩財務科技任前總經理林進財涉掏空遭調查局約談。記者張宏業／攝影
寶碩財務科技任前總經理林進財涉掏空遭調查局約談。記者張宏業／攝影

寶碩財務科技任副總游輝在（左）涉掏空遭調查局約談。記者張宏業／攝影
寶碩財務科技任副總游輝在（左）涉掏空遭調查局約談。記者張宏業／攝影

太陽能 財務 掏空

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

上櫃公司前總經理涉違證交法 檢調兵分10路搜索

起訴26人 博弈集團偽裝網購洗錢40億

聯手境外…詐騙1年洗錢10億 拜土地公廟求財被逮

「財務級定量數據揭露」及「永續資訊及年報同步發布」ESG進入新時代

相關新聞

資安疑雲…澎湖發票詐領案3人收押 疑有幕後集團

澎湖爆發統一發票詐領案，男子張宇呈、張佑愿分持兩張中獎千萬，以及一張廿萬元發票，前往金融機構兌獎，行員發覺有異拒絕，並通報警方調查，另同夥許銘任也嘗試小額兌獎，警方查出有詐領嫌疑，前天拘捕三人，發現已有廿多張成功兌獎，領走十九萬餘元，澎湖地檢署認定三人犯嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，另名有運動背景的趙姓男子警詢後請回。

起訴26人 博弈集團偽裝網購洗錢40億

呂姓男子等金主出資籌組洗錢集團，以架設假網購平台為幌子，將線上博弈賭金包裝成一般商品買賣，賭客在博弈網站點選儲值，系統自動產生超商代收條碼，到超商繳費即可下注；贏錢時，再由博弈網站到假商城下單，產生假交易後轉帳給賭客，兩年洗錢近四十億元，台中地檢署昨依組織、賭博、洗錢等罪起訴二十六人，另通緝在逃呂男。

寶碩財務科技跨足太陽能光電爆掏空 前總經理涉A錢送辦

調查局獲報指出，寶碩財務科技公司前總經理林進財，疑藉由公司跨足綠能產業機會，製作孫公司昶陽能源開發太陽能案場不實合約，透過非常規交易再將工程發包給子公司成欣與妍安，輾轉掏空寶碩近5000萬元資金，新北市處昨天搜索約談10人到案，林進財凌晨移送台北地檢署，全案朝違反證交法偵辦。

發票兌獎怎冒領的？財部百思不得其解

財政部雲端發票爆發史上首樁偽冒中獎發票事件，財政部賦稅署長樓美鐘表示，並非統一發票兌獎機制被破解，但對於嫌犯冒領手法為何、如何取得中獎發票相關資訊，「仍百思不得其解」，目前配合檢警調查。財政資訊中心副主任副主任謝明峯說，根據目前清查結果，沒發現系統被駭客入侵的情形，評估系統機制設計、資訊系統還是在安全狀態。

閃兵案首波宣判 9藝人自首獲緩刑

藝人閃兵案首波宣判，包括前Circus成員廖人帥、阿達、Energy前成員唐振剛、唐禹哲、李唯楓、邱昊奇等九名藝人與五名素人役男，當初均主動自首認罪，新北地院昨依妨害兵役治罪條例等罪，判處十四人各六月至一年十月徒刑，其中十三人緩刑，一人易科罰金。

不滿被批政治立場反覆 張啓楷告王美惠、姚立明違反選罷法

藍白共推的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷衝刺選情，昨辦廟口開講暨百工百業後援會成立大會，國民黨黨主席鄭麗文再度站台力挺，另，張啓楷不滿前立委姚立明為對手民進黨參選人王美惠站台時批他政治立場反覆，昨提告姚、王兩人涉違反選罷法等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。