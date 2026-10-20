影／知本農路案吳俊立晚間移送地檢署複訊 不耐煩抱怨「趕快釐清案情」

台東知本農路拓寬圖利案擴大延燒，檢調今日以被告身分約談國民黨台東縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，經過一整天訊問，晚間近10時，吳俊立被移送至台東地檢署複訊。吳俊立神情輕鬆步入地檢署，還向守候記者說辛苦了，他表示「選舉前搞這個動作，大家都清楚在幹嘛，希望趕快釐清案情」。

台東縣前縣長吳俊立疑涉入東映渡假村聯外道路拓寬案，今早在台東豐年機場被檢調人員帶走訊問，他的住家及妹妹吳秀華服務處也遭搜索。

吳俊立晚間被移送至台東地檢署，看起來神情輕鬆，沒有疲累感。他還對現場守候的媒體記者說「大家辛苦了」，媒體追問「是否在你意料之中？」吳俊立露出不耐煩的表情說，「沒有啦，選舉前搞這動作，大家很清楚在做什麼，希望趕快釐清案情，否則快煩死了。」