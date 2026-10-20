快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／知本農路案吳俊立晚間移送地檢署複訊 不耐煩抱怨「趕快釐清案情」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東知本農路拓寬圖利案擴大延燒，檢調今日以被告身分約談國民黨台東縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，經過一整天訊問，晚間近10時，吳俊立被移送至台東地檢署複訊。吳俊立神情輕鬆步入地檢署，還向守候記者說辛苦了，他表示「選舉前搞這個動作，大家都清楚在幹嘛，希望趕快釐清案情」。

台東縣前縣長吳俊立疑涉入東映渡假村聯外道路拓寬案，今早在台東豐年機場被檢調人員帶走訊問，他的住家及妹妹吳秀華服務處也遭搜索。

吳俊立晚間被移送至台東地檢署，看起來神情輕鬆，沒有疲累感。他還對現場守候的媒體記者說「大家辛苦了」，媒體追問「是否在你意料之中？」吳俊立露出不耐煩的表情說，「沒有啦，選舉前搞這動作，大家很清楚在做什麼，希望趕快釐清案情，否則快煩死了。」

台東縣前縣長吳俊立因涉入知本農路拓寬圖利案遭檢調訊問，晚間近10時被移送至台東地檢署複訊，看起來精神還不錯。記者尤聰光／攝影
台東縣前縣長吳俊立因涉入知本農路拓寬圖利案遭檢調訊問，晚間近10時被移送至台東地檢署複訊，看起來精神還不錯。記者尤聰光／攝影

抱怨 吳秀華 台東縣長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東渡假村農路弊案擴大？ 檢調帶走吳俊立、搜索吳秀華服務處

台東知本農路案被質疑司法介選 莊瑞雄反批「吳秀華有責任說明」

嘉義竹崎村長參選人涉買票 檢聲押禁見法院裁定5萬交保

澎湖冒領千萬中獎發票案 3名涉案男子羈押禁見

相關新聞

服刑近20年「惡龍」張錫銘控遭貼標籤痛失外役監 法院駁回

「惡龍」張錫銘被判無期徒刑，迄今服刑近20年，控訴因台南監獄在其審查基準表記載他為「高風險收容人」及「曾列為十大槍擊要犯」，致他未獲遴選外役監而提行政訴訟，高雄高等行政法院地方庭認台南監獄及矯正署是出於客觀無錯誤事實，符合法定程序而駁回。

王鴻薇爆卓榮泰喬貸款案涉誹謗 「吹哨者」作證：只是陳情工作超時

國民黨立委王鴻薇爆料行政院長卓榮泰曾幫要參選立委的國安會副秘書長林飛帆向公股銀行「喬」貸款，林自訴王誹謗，王聲請傳喚合庫投信前董事長林伯裕的前司機黃子豪作證，台北地院今傳黃，黃證稱，因工作超時向王陳情，有聽林伯裕說過貸款的事，但因與他無關，沒有去確認。

影／知本農路案吳俊立晚間移送地檢署複訊 不耐煩抱怨「趕快釐清案情」

台東知本農路拓寬圖利案擴大延燒，檢調今日以被告身分約談國民黨台東縣長參選人吳秀華的胞兄吳俊立，經過一整天訊問，晚間近10時，吳俊立被移送至台東地檢署複訊。吳俊立神情輕鬆步入地檢署，還向守候記者說辛苦了，他表示「選舉前搞這個動作，大家都清楚在幹嘛，希望趕快釐清案情」。

澎湖冒領千萬中獎發票案 3名涉案男子羈押禁見

澎湖縣近日發生冒領千萬中獎發票案，澎湖地方法院今晚裁定，2名張姓男子及1名許姓男子涉嫌詐欺取財罪嫌重大，且有勾串滅證及反...

苗砂石業者將土方回填民地還涉私行拘禁 27人一審最重判刑5年6月

砂石業者宋久文等人涉將建物拆除工程土方棄置、回填民地，量體巨大甚至導致地形嚴重改變，宋另涉私行拘禁。檢警2020年展開調查，士林地檢署同年偵結依廢棄物清理法等罪嫌起訴宋等27人，士林地院今審結，判宋徒刑5年6月，其餘被告徒刑1年至1年3年不等。

賄選變貪汙！里民自強活動成親友自肥團 新北市三重區女里長10萬交保

新北地檢署日前接獲線報，檢舉新北市三重區博愛里長范玉琦疑似藉由招待里民出遊賄選，昨指揮調查局新北市調處前往搜索、約談，結果竟從賄選案演變為貪汙案。檢調查出，范女涉嫌將市政府限定補助里民的自強出遊活動，混入大量自身親友，讓里民活動變成親友自肥團，檢察官複訊後依涉犯貪汙圖利及刑法偽造文書、詐欺得利等罪，諭知范女10萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。